Riola Xhemaili: Inka Grings spricht über das WM-Aus

Die 23 Spielerinnen, die die Schweiz an der WM vertreten, sind klar. Dabei kam es durchaus zu einer Überraschung.

1 / 4 Inka Grings setzt bei der anstehenden WM nicht auf Riola Xhemaili. freshfocus Die 20-Jährige bestritt bisher 22 Länderspiele und schoss fünf Tore. Martin Meienberger/freshfocus In den sozialen Medien ist der Frust über das WM-Aus von Xhemaili gross. Ein User schreibt: «Xhemaili hat so viel Qualität, einfach nur schade und unklug.» 20min/Ela Çelik

Darum gehts Nun ist klar, auf welche Spielerinnen Trainerin Inka Grings bei der WM setzt.

Riola Xhemaili fehlt im Kader.

Grings erklärt das Aus mit physischen Mängeln, Fans reagieren derweil mit Unverständnis.

Die WM-Träume von Riola Xhemaili (22 Länderspiele, fünf Tore) sind geplatzt. Nati-Trainerin Inka Grings verzichtet für die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland auf das Talent des SC Freiburg, das eine durchzogene Saison in der Bundesliga spielte. Tränen seien geflossen, erklärte Grings an der Kadernomination vom Montag. «Wer im Verein aber nicht spiele, habe auch keinen Anspruch auf die Nationalmannschaft», so die Deutsche.

Der Grund für die Ausbootung der 20-Jährigen seien physische Mängel gewesen. In den vergangenen drei Wochen habe Xhemaili viel investiert, doch nicht nur drei Wochen würden für die Nomination zählen. «Sie muss verstehen, dass es mehr braucht», so Grings. Es sei schliesslich ein Prozess über zwölf Monate und so könne man eine solche Spielerin trotz des starken Charakters und Talents nicht mitnehmen.

«Riola nicht mitzunehmen, ist eine Unverschämtheit»

In den sozialen Medien ist der Frust über das WM-Aus von Edeltechnikerin Xhemaili gross. Ein User schreibt: «Xhemaili hat so viel Qualität, einfach nur schade und unklug.» Weiter heisst es beispielsweise: «Riola nicht mitzunehmen, ist eine Unverschämtheit.» Die 20-Jährige selbst will sich auf Anfrage von 20 Minuten nicht äussern und das Ganze erstmals sacken lassen.

Dafür sprachen Nati-Captain Lia Wälti und Nati-Star Alisha Lehmann über die Nichtnomination von Xhemaili am Montag. Lehmann, die sehr gut mit der 20-Jährigen befreundet ist, meinte: «Schlussendlich war es die Entscheidung von Inka Grings, wie sie die letzten drei Wochen gesehen hat. Da kann man nicht viel mehr sagen.» Captain Wälti sagte: «Es gibt leider im Leben immer wieder Enttäuschungen. Wir haben versucht, sie aufzufangen.»

Verstehst du den Entscheid von Inka Grings? Ja. Nein, ohne Riola Xhemaili wird es schwierig. Ist mir gleich.

Fabienne Humm arbeitete in der letzten Woche

An der WM dabei ist dagegen Fabienne Humm. Die 36-jährige Goalgetterin des FCZ verpasste die letzte Woche des Nati-Camps aufgrund ihrer Arbeit als Logistik-Kauffrau. Doch trotz dieses Umstands wurde sie Xhemaili vorgezogen.

1 / 24 Für diesen WM-Kader hat sich Inka Grings entschieden. freshfocus Gaëlle Thalmann (37) Betis Sevilla, 104 Länderspiele Claudio De Capitani/freshfocus Livia Peng (21) UD Levante, 3 Länderspiele Andy Mueller/freshfocus

Stört sowas die Nati-Stars nicht? Captain Wälti reagiert klar: «Wieso soll es uns stören? So ist die Situation in der Schweiz, da kann man kein Profi sein.» Es wäre ein Eigentor, würde man das nicht unterstützen. «Die Frage müsse eher gestellt werden, warum das überhaupt noch der Fall ist», so die 30-Jährige. Wälti weiter: «Wenn man eine Spielerin als wichtig empfindet, dann soll das nicht ein Problem sein.»

Inka Grings schliesst sich der Meinung ihres Captains an. «Es war schon länger bekannt, dass sie arbeiten muss. Das wäre eher ein Thema zum Besprechen, dass ich wegen der Arbeit auf Spielerinnen verzichten muss.» Für sie war aber klar, dass man Humm dennoch gut brauchen kann. «Wir wissen, was Fabienne kann.» Humm wisse ausserdem, dass sie keinen Anspruch auf die Stammelf stellen könne. Doch den Instinkt zum Toreschiessen hätten nicht viele. «Sie kann uns gut tun», so die Nati-Trainerin.

WM-Spielplan der Schweizer Nati 21.7.2023: Philippinen – Schweiz

25.7.2023: Schweiz – Norwegen

30.7.2023: Neuseeland – Schweiz