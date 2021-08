Lieber genesen statt geimpft : Franzosen lassen sich anstecken, um ein Covid-Zertifikat zu kriegen

Um den begehrten Gesundheitspass zu erhalten, wollen sich in Frankreich junge Menschen extra mit Covid-19 infizieren. So wollen sie eine Impfung umgehen.

Auch jüngere Menschen ohne Vorerkrankungen können an Covid-19 sterben.

Sie wollen ohne Impfung an den «pass sanitaire» gelangen.

In Frankreich sprechen Expertinnen und Experten von einem gefährlichen Trend: Junge Menschen wollen sich absichtlich mit dem Coronavirus infizieren, um als Genesene einer Impfung zu entgehen. «Im schlimmsten Fall fesselt mich das ein paar Tage ans Bett, im besten Fall habe ich gar keine Symptome», zitierte der Nachrichtensender Franceinfo am Mittwoch eine 20-Jährige.

Ein 25-Jähriger sagte der Zeitung «Le Figaro», er trage seine Maske nicht mehr und wasche sich weniger die Hände, um sich anzustecken und so an den «pass sanitaire» zu gelangen. Dieser in Frankreich umstrittene Nachweis über Impfung, negativen Test oder überstandene Infektion soll ab Montag etwa für Restaurantbesuche oder Fernreisen im Zug verpflichtend sein. Er wolle nicht wochenlang auf die beiden Impfungen warten, sagte der junge Mann der Zeitung.