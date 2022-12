Ski Weltcup : Marco Odermatt deklassiert im Super-G von Bormio die Konkurrenz

Den Frust aus der Abfahrt mit Platz Vier und einem grossen Rückstand am Mittwoch verwandelte Marco Odermatt am Donnerstag beim Super-G von Bormio in pure Freude. Der 25-Jährige legte eine Fabelfahrt hin, deklassierte die Konkurrenz und feierte einen ungefährdeten Sieg. «Gestern war ich schon nicht ganz zufrieden mit dem Skifahren. So das Jahr abzuschliessen, ist perfekt.»