Auch auf den sozialen Medien präsent - Wenn Olympia-Athleten «Tiktok-Famous» werden

Für die deutsche Läuferin Alica Schmidt ist der Traum einer Teilnahme an der Olympia in der Vorrunde gescheitert. Von internationalen Medien wird die Ingolstädterin als «sexiest» Sportlerin bezeichnet und ihre Follower-Zahlen sind seit dem Olympia-Beginn explodiert. Auf Instagram zählt sie mittlerweile über 2,4 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen.

Eine Chance, die von vielen ergriffen wurde

Mit einem grossen Following auf den sozialen Medien gehen viele Möglichkeiten für Werbepartnerschaften und Kooperationen einher. Die olympischen Sportler und Sportlerinnen sind für viele Unternehmen attraktive potenzielle Partner und Partnerinnen. Bei der EM in diesem Jahr war ähnliches zu beobachten. Die Spieler der Schweizer Nationalmannschaft sind durch ihren Sportgeist und durch ihre Auftritte beliebte Kooperationspartner geworden. So bekommt man beispielsweise auf Yann Sommers Instagramprofil, in seinen Highlights, eine Übersicht über seine Partnerschaften mit unter anderem VW, IWC und Puma. Ähnliche Möglichkeiten bieten sich nun auch den olympischen Sportlern und Sportlerinnen, welche von vielen ergriffen wird. Mit einem professionellen und plattform-gerechten Auftritt auf den sozialen Medien steigern sie dabei ihre Chancen auf profitable und gut angesehene Zusammenarbeiten. Auf Instagram ist es bezüglich der Olympia relativ ruhig, dafür ist auf Tiktok umso mehr los. Der Hashtag #OlympicSpirit weist über 5,4 Milliarden Views auf und wird rege von diversen Creators genutzt.

#beastbeautybrains

Die Rugby-Spielerin Ilona Maher gehört zum amerikanischen Rugby-Team und ist während der Olympia mit über 800’000 Followern und Followerinnen zu einer richtigen Tiktok-Grösse herangewachsen. Sie ist durch ihre witzige und sympathische Art bekannt geworden und nimmt ihre Follower und Followerinnen auf ihrer emotionalen Reise durch Tokio mit. Die gelernte Krankenpflegerin und Athletin setzt sich mit dem Hashtag #beastbeautybrains für Body Positivity ein. Ihr «Bucket-Hat» wurde zu ihrem Markenzeichen und man darf sich nicht wundern, wenn, falls Ilona Maher Merch erscheinen sollte, dieses zu Teilen aus diesen Eimer-Hüten besteht. Ihr Content geht von Comedy über Olympia-Insights zu sogenannten «Thirst-TikToks», in welchen sie über die vielen attraktiven Sportler und Sportlerinnen in Tokio berichtet.

Skater-Content hoch im Kurs

Der Hype um die Athleten und Athletinnen aus den sozialen Medien