Weshalb auf Linienbussen Jobinserate anstatt Zielort und Nummer leuchten

VBL will keine Missverständnisse

Bei den Leuten scheint die Aktion anzukommen: «Wir haben bereits einige positive Feedbacks erhalten. Die Personalkampagne soll Aufmerksamkeit erwecken, das ist uns gelungen», so Deubelbeiss. «Wir wollen anders sein als andere und auffallen», so Deubelbeiss. Ab und zu seien deshalb spezielle Personal-Marketing-Kampagnen nötig, die Emotionen auslösen. «Das ist uns in den letzten Jahren immer wieder gelungen, was uns freut. Sicher auch dank dieser aussergewöhnlichen Kampagnen hatten wir bei den VBL bisher keine Personalengpässe wie andere Transportunternehmen in der Schweiz.» So suchten die VBL vor einigen Jahren auch mit Slogan wie «Früher Koch, heute VBL-Chauffeur» nach Quereinsteigern. Das kam nicht überall gut an.