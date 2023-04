Schweiz hat kein eigenes Flugzeug für Evakuation

via REUTERS

Diesmal sprang in Khartum die deutsche Bundeswehr mit ihren C130-Hercules-Maschinen in die Bresche.

In die Bresche springen müssen jeweils Länder wie Frankreich oder Deutschland.

Die Schweiz verfügt über kein eigenes Flugzeug, um in Notsituationen eigene Bürgerinnen und Bürger aus Krisenherden auszufliegen.

Für das Schweizer Botschaftspersonal in Khartum wäre es ohne die Hilfe der Franzosen möglicherweise eng geworden: Nur dank der Hilfe aus der «Grande Nation» konnten die Angestellten repatriiert werden. Und als es 2021 darum ging, sich aus dem an die Taliban gefallenen Afghanistan auszufliegen, hatte das Land mit dem Armee-Aufklärungsdetachement AAD-10 zwar eigene Elitesoldaten vor Ort, für den Heimflug war es aber die deutsche Bundeswehr, die in die Bresche springen musste. Denn die Schweiz verfügt über keine eigene Transportmaschine, um gefährdete Staatsangehörige aus Krisengebieten zu retten, wie SRF berichtet.