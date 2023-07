Muttenz BL: Wenn seit heute Morgen dein Auto so aussieht, sucht dich die Polizei

Eine aufmerksame Drittperson meldete am Sonntag in den frühen Morgenstunden der Polizei Basel-Landschaft, dass ein unbekannter Mann an der Weiherstrasse in Muttenz mehrere Fahrzeuge beschädigen würde. Eine Polizei-Patrouille konnte daraufhin den mutmasslichen Täter, einen 30-jährigen in der Region wohnhaften Schweizer, an der Hauptstrasse in Muttenz vorläufig festnehmen.