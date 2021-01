Wer 65 Jahre alt ist, werde nämlich in die Impfgruppe C eingeteilt, und sei somit schneller an der Reihe, schrieb Schneider.

Der 43-jährige Jurist Thomas Schneider postete am Mittwoch einen Tweet, in dem er impfwilligen 64-Jährigen empfiehlt, mit einer Registrierung zu warten.

« Wer im Kanton Bern in den nächsten Monaten seinen 65. Geburtstag feiert, soll mit der Impf- Registrierung bis dahin warten. So erfolgt die Einteilung dann in die Berner Impfgruppe C (statt M) », schrieb Thomas Schneider am Mittwoch auf Twitter. Er ist ein Berner Jurist und hat die Webseite impf g ruppen.be g egründet, die mehr Klarheit über die Impfgruppen im Kanton Bern bringen soll.