Seekühe paaren sich in Florida: Bürger rufen Polizei

Das Pinellas County Sheriff’s Office im US-Bundesstaat Florida veröffentlichte am vergangenen Samstag ein Video einer Gruppe von Meeresbewohnern, die sich in der Nähe des Ufers versammelt hatte. «Wenn Sie das sehen, haben Sie es nicht gesehen», scherzte das Büro in der Bildunterschrift.



«Wir erhalten ständig Anrufe von besorgten Bürgern, die die Seekühe sehen und glauben, dass die Tiere in Not sind. Wir können Ihnen versichern, dass es ihnen mehr als gut geht», heisst es weiter. In den Gewässern um Florida leben Tausende von Rundschwanzseekühen, grosse Meeressäuger, die schon seit Millionen von Jahren in diesem Gebiet leben und auch Manatis genannt werden. Und in den Sommermonaten bilden die Manatis laut der Florida Fish and Wildlife Conservation Commission «Paarungsherden», die sich oft in flachen Gewässern in Küstennähe aufhalten, wie CNN berichtet.