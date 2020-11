Corona-Experte der WHO : «Wenn sie jetzt nicht handeln, werden sie eine dritte Welle haben»

Der Covid-Sondergesandter der WHO, David Nabarro, kritisiert die Schweizer Corona-Strategie. Die Massnahmen seien zu halbherzig.

David Nabarro von der WHO bezeichnet die Situation in der Schweiz, insbesondere in der Westschweiz, als «extrem ernst».

Die Behörden hätten es verpasst, die nötige Infrastruktur aufzubauen in den Sommermonaten, nachdem sie die erste Welle unter Kontrolle gebracht hatten, sagte Nabarro in einem Interview mit den CH Media-Zeitungen vom Samstag. Die Folge sei die zweite Welle. Wenn man jetzt nicht handle, werde man Anfang 2021 die dritte Welle haben.

In der Westschweiz sei die Situation extrem ernst, so der Experte der Weltgesundheitsorganisation WHO. Die Fallzahlen seien extrem hoch und es gebe wirkliche Überlastungen in den Spitälern.