Daniel Lörcher von Borussia Dortmund im Interview über Hass in Stadien

In den Fussball-Stadien weltweit kommt es immer wieder zu rassistischen und antisemitischen Vorfällen. So auch in der Schweiz. Borussia Dortmund kämpft gegen den Hass an. Wir haben mit dem Dortmund-Verantwortlichen Daniel Lörcher gesprochen.

1 / 7 Hier zu sehen: Daniel Lörcher beim Gespräch mit 20 Minuten. 20min/Marco Zangger Er ist Leiter der Abteilung Corporate Responsibility bei Borussia Dortmund . Borussia Dortmund « 2012, 2013 hatten wir viele Vorfälle aus der extremen Rechten », so Lörcher. Mittlerweile sind diese Vorfälle aber weniger geworden. imago images/Jan Huebner

Darum gehts

Daniel Lörcher, Sie sind Chef der Abteilung Unternehmensverantwortung. Zuletzt hat der BVB eine Publikation vorgestellt. Im Buch werden zwölf Kurzbiografien von Fussballern in der Nazi-Zeit erzählt. Was hatte der Fussball zur NS-Zeit für eine Bedeutung?

Eine facettenreiche. Im Ghetto Theresienstadt gab es zum Beispiel eine Fussballliga. Heisst, der Fussball hatte eine Bedeutung dahingehend, dass man selbstermächtigt noch etwas tun konnte. Andererseits war der Fussball natürlich auch ein Propagandamittel, das Vereine und auch Spieler nutzten. Er hatte obendrein eine wichtige Funktion in der Bildung der sogenannten « Volksgemeinschaft » .

In den Konzentrationslagern wurde Fussball gespielt, als Privileg für leistungswillige Insassen und zur Unterhaltung der SS-Wachmannschaften.

Genau. Es gab immer Privilegien, die verteilt wurden. Sport wurde aber auch für Sanktionen missbraucht. Häftlinge wurden durch die Kombination von unzureichender Verpflegung und dem Zwang zu körperlichen Übungen gebrochen. Das Wichtige ist, und das muss man verstehen: Während einer kleinen Zahl Häftlinge erlaubt wurde Fussball zu spielen, waren die allermeisten dazu körperlich nicht in der Lage. Andere sind zur gleichen Zeit in den Gaskammern getötet worden. Wer war in der einen, wer in der anderen Gruppe? Aus diesen Fragen lässt sich viel über die sogenannte Häftlingsgesellschaft ableiten und über das Leben in den Lagern lernen.

Das ist Daniel Lörcher

Kommen wir zum Antisemitismus und auch Rassismus im heutigen Fussball. Hat er ein Problem?

An einigen Standorten kommt es zu antisemitischen Vorfällen – und die müssen auch benannt werden. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass es gar keine Vorfälle braucht, um sich mit Antisemitismus im Fussball auseinanderzusetzen. Fussballfans sind ein Teil der Gesellschaft, und wenn man mit ihnen eng zusammenarbeitet, kann viel Aufklärungsarbeit für die gesamte Gesellschaft geleistet werden.

Der BVB leistet da ja grosse Arbeit. Sie organisieren zusammen mit dem Verein beispielsweise Bildungsreisen in die Gedenkstätte Auschwitz.

Ja, genau. Wichtig ist hier zu sagen: Wir sprechen bewusst keine Täterinnen und Täter an. Sondern einfach alle, die sich für das Thema interessieren. Wir schlagen eine Brücke von der Rolle der Stadt Dortmund und des Clubs zur NS-Zeit hin zum Antisemitismus von heute. Aber die Reise nach Oświęcim in die Gedenkstätte Auschwitz ist nur ein Beispiel. Wir organisieren Vorträge, führen Diskussionen, halten Treffen mit unserem Fanclub in Israel ab.

Wieso sprechen Sie keine Täterinnen und Täter explizit an?

2012, 2013 hatten wir viele Vorfälle aus der extremen Rechten. Vereinzelt gibt es diese noch immer. Wir haben einfach gemerkt, dass die Rechtsextremisten ihre Strukturen haben. Die Fans, die sich dagegen wehren wollen, denen fehlt es aber an Strukturen. Wir wollen ihnen diese geben. Antisemitismus bekämpfen durch die guten Kräfte. Täterinnen und Täter wollen wir ausgrenzen, sanktionieren und eine ganz klare Kante zeigen. Stadien sollen sichere Räume sein.

Was gab es für Vorfälle?

Es gab Banner auf der Tribüne mit persönlichen Beleidigungen, Fans wurden bedroht, die sich engagiert haben. Durch die lange Rechtsextremismus-Geschichte der Stadt Dortmund und des BVB gibt es einfach viele Menschen, denen unsere Arbeit absolut nicht gefällt. Die Herausforderung ist, damit gut umzugehen und einen Schutzraum für diejenigen zu bieten, die sich dagegen engagieren.

Wie oft kam es beim BVB zu Fan-Eklats? Nati-Star Manual Akanji spielt ja auch in Dortmund.

Drei von vier Fällen haben wir veröffentlicht in den letzten 18 Monaten. Heisst: Viermal wurden wir von den Spielern davon unterrichtet, dass sie auf Social Media Kanälen rassistisch beleidigt worden sind, dreimal baten die Spieler um Unterstützung. Ich kann nicht mal sagen, ob es früher mehr war. Es ist stabil. Sicher ist: Oft hat es mit den Leistungen zu tun. Wenn Spieler schlecht spielen, nehmen manche Menschen die Bewertung nach Hautfarbe vor.

« Wenn Spieler schlecht spielen, nehmen manche Menschen die Bewertung nach Hautfarbe vor », sagt Lörcher. REUTERS

Nützt es, wenn Fussballer auf Social Media die Eklats öffentlich machen oder sich gegen Rassismus und Antisemitismus positionieren?

Finde ich total gut. Denn das ist keine politische Aktion, sondern eine des gesunden Menschenverstandes. Es darf halt nicht bei der Veröffentlichung bleiben. Das Ganze muss dann auch reflektiert werden. Sodass die, die das Posting dann sehen, sich auch fragen: Wo habe ich rassistische und antisemitische Denkmuster? Profispieler sind Vorbilder und Statements von ihnen nützen der Sache.

Sind die Täter denn immer Antisemiten und/oder Rassisten?

In den Niederlanden gibt es etwa den Ansatz, dass Fans, die durch antisemitische Gesänge aufgefallen sind, durch das Besuchen von Bildungsprogrammen Stadienverbote umgehen können. Das finde ich sehr spannend. Trotzdem würde ich vorsichtig sein. Leute, die Affengeräusche machen oder sich antisemitisch äussern, haben diese Bilder im Kopf. Ich bin gegen einen romantisierenden Blick à la « sowas passiert halt ». Nein, sowas passiert nicht einfach so! Trotzdem ist nicht jeder Mensch, der sich antisemitisch äu ss ert, gleich ein Antisemit. Genau das möchten wir in der Bildungsarbeit mit den Teilnehmern reflektieren.

Vor allem in den 80er-Jahren skandierten Hooligans, damals oft rechtsextremer Gesinnung, Hassgesänge, in denen sie gegnerische Fans nach Auschwitz schicken wollten. Das hat sich schon verbessert.

Es hat sich ganz viel verändert. So rechtsextrem ist kaum eine Fankurve mehr. Es hat sich ganz viel auf ausserhalb der Stadien verlagert. Viel passiert auf An- und Abreisewegen. Schön ist vor allem, dass viel besser und mehr hingehört wird. Es herrscht mittlerweile eine grosse Sensibilität unter vielen Fans. Und trotzdem, immer wieder kommt es fast überall zu unschönen Vorfällen.

Hast du schon rassistische oder antisemitische Vorfälle in Stadien miterlebt? Ja Nein

Kommt es zu einem Vorfall, berichten die Medien gross. Reproduzieren Medien damit Rassismus und Antisemitismus oder sorgen Berichte für mehr Sensibilität?

Eine spannende Frage! Ich glaube, die Öffentlichkeit ist superwichtig, damit diese Themen nicht unter den Tisch fallen. Massnahmen müssen einfach zielgerichtet sein. So bringt es nichts, eine ganze Kurve nach einem Vorfall zu schliessen, wenn 15 Leute Affengeräusche gemacht haben. Diese 15 müssen dann bestraft werden, der Rest darf nicht von einer Kollektivstrafe betroffen sein. Das führt häufig zu falschen Solidarisierungen im Anschluss, die absolut kontraproduktiv sind.

Und was ist mit den Medien?

Sie müssen gemä ss i hrer Aufgabe natürlich über die Vorfälle berichten, dabei aber auch differenzieren. Zum Beispiel auch schreiben, dass und wie andere Fans reagiert haben. Damit nicht das Bild entsteht, dass alle Fussballfans Antisemiten sind. Die coolen Leute müssen gestärkt werden.