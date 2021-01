Am Wochenende fanden die ersten sechs Playoff-Spiele in der NFL statt.

Auch die beste Footballliga der Welt, die US-amerikanische NFL, muss an die Zukunft denken. Das bedeutet: junges Publikum an sich binden. Und dieses Mal ist wirklich das jüngste Publikum gemeint: die Kinder. Die Wildcard-Partie New Orleans Saints gegen Chicago Bears (die Saints gewannen 21:9) fand am Sonntagnachmittag zu bester Kinder-Sendezeit statt. Also entschied CBS, auf dem das Spiel «normal» zu sehen war, auf dem Partnersender Nickelodeon eine Alternative zu zeigen. Auf Nick wurde die Partie kindergerecht ausgestrahlt.