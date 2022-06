Basel: «Wenn Stau Menschenleben rettet, muss man ihn in Kauf nehmen»

1 / 6 Pro Velo beider Basel verlangt eine sofortige velofreundliche Behebung der Fehlplanung an der Kreuzung Luzernerring/Burgfelderstrasse in Basel. Letztes Jahr verstarb an besagter Stelle eine 50-jährige Velofahrerin nach Zusammenprall mit einem Lastwagen. Pro Velo Beider-Basel Direkt nach dem tödlichen Verkehrsunfall forderte der Basler Velo-Verband umgehend Verbesserung und schrieb die zuständigen Departementsvorsteherinnen Esther Keller und Stephanie Eymann direkt an. 20min/Steve Last Der Kanton wollte aber keine Sofortmassnahmen ergreifen, sondern liess ein externes Verkehrsgutachten erstellen. Hier sieht man unten links den Fahrradstreifen. Gegenüber der Kreuzung, rechts im Bild, verschwindet dieser und eine Bushaltestelle folgt. google maps

Darum gehts

Die Kreuzung Luzernerring/Burgfelderstrasse und dessen mangelnde Sicherheit für Fahrradfahrer wird von Pro Velo beider Basel schon lange kritisiert. Im April 2021 starb eine 50-Jährige Velofahrerin an besagter Stelle bei einem Zusammenstoss mit einem Lastwagen. An der Kreuzung änderte sich seither nichts. Nun verlangte der Verband in einem offenen Brief an die Regierung mit entsprechender Medienmitteilung vom Montag dieser Woche, eine sofortige Behebung der Fehlplanung an besagter Kreuzung. «Schon seit Jahren nehmen die Basler Behörden da Unfälle in Kauf. Seit Jahren waren wir immer wieder deswegen im Gespräch. Nach vielen Abklärungen fordern wir Handeln», sagt Geschäftsführer Roland Chrétien von Pro Velo beider Basel gegenüber 20 Minuten.

Der Vorschlag des Verbands für die Interessen der Velofahrenden ist die «Vorzugsvariante». Diese sieht einen durchgehenden rechten Streifen für Fahrradfahrer, Busse und Rechtsabbiegende vor. Dies in Fahrtrichtung zur Flughafenstrasse, denn genau da liegt das Problem. Nach dem Lichtsignal hört der Fahrradstreifen einfach auf. Velofahrerinnen und Velofahrer, welche geradeaus fahren, müssen sich auf der anderen Seite der Kreuzung mit Motorfahrzeugen in der gleichen Spur einreihen und werden so teils abgedrängt. Schon mehrmals sei es so zu Verkehrsunfällen gekommen. Im letzten Jahr endete einer tödlich.

Hat die Regierung Angst vor Stau?

«Bereits im April 2021 verlangten wir umgehend Verbesserung, wie ein durchgehender Velostreifen und sichere Aufstellflächen für Velos vor den Ampeln», so Chrétien. Die Regierung hätte keine Sofortmassnahmen ergreifen wollen, sondern zunächst ein externes Verkehrsgutachten erstellen lassen. Dieses ist nun seit März 2022 da – und der Vorschlag von Pro Velo beider Basel sei theoretisch möglich.

«Warum die Regierung noch immer zuwartet ist schwierig zu sagen», sagt der Geschäftsführer von Pro Velo. Beim externen Gutachten habe sich gezeigt, dass sich die bereits existierende Verkehrsüberlastung für den motovisierten Verkehr zuspitzen würde, sprich, es zu mehr Stau und Wartezeiten kommen kann, wenn der rechte Fahrstreifen unter anderem für Velofahrende reserviert wird.