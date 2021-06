Hockey-Wette zwischen Biden und Trudeau : «Wenn Tampa Bay gewinnt, bekommt Kanada Trump»

US-Präsident Joe Biden und sein kanadischer Amtskollege Justin Trudeau haben eine Wette zur aktuellen Stanley-Cup-Finalserie abgeschlossen. Die Internet-Community macht nun Vorschläge, um was es dabei gehen soll.

«Zwei der besten Teams in der NHL stehen sich gerade gegenüber – wie wärs mit einer freundschaftlichen Wette, POTUS?», twitterte der kanadische Premierminister Justin Trudeau am Montagabend (Ortszeit) auf seinem Account. Er wandte sich damit an US-Präsident Joe Biden – und forderte diesen zu einer Wette heraus. Denn in der National Hockey League (NHL) stehen sich in der Finalserie im Kampf um den Stanley Cup derzeit die Montreal Canadiens und Tampa Bay Lightning gegenüber – und Hockey-Fan Trudeau ist überzeugt, dass seine geliebten «Habs» das Team aus Florida schlagen werden.