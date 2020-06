Schweizer in den USA

«Wenn Tausende gleichzeitig George Floyd rufen, kriege ich Gänsehaut»

Die angespannte Situation in den USA erleben auch zahlreiche Schweizer mit. Sie berichten von schlaflosen Nächten, Ausgehwarnungen und vielen wütenden Menschen.

«Sobald die Dämmerung kommt, wird es merkwürdig.» Ein Leser aus New York berichtet von verrückten Szenen in der Grossstadt. «Tagsüber blauer Himmel, Ferienfeeling als sei nichts gewesen», schreibt er. Aber nachts seien die Menschen auf den Strassen unterwegs. «Wenn Tausende gleichzeitig George Floyd rufen, kriege ich Gänsehaut.» Brennender Müll und zerbrochene Schaufensterscheiben hätten die Demonstranten begleitet. Sie hätten drei Retail-Shops in New York und dort sei es bisher glücklicherweise bei kaputten Scheiben geblieben. «Bei anderen Läden einen Block weiter stand nichts mehr», so der Leser.