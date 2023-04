Stay-Away-Kampagne: Briten sind in Amsterdam nicht willkommen

Amsterdam startete jüngst eine Online-Kampagne , um junge Sauf- und Drogentouristen aus Grossbritannien von einem Besuch der Stadt abzuhalten. Die Kampagne zielt auf britische junge Männer im Alter zwischen 18 und 35 Jahren ab, die in Amsterdam die Sau rauslassen wollen und damit für Probleme sorgen, teilte die Stadt mit. Die jungen Briten reagieren mit Unverständnis – genau so wie teils auch deren Eltern.

Die Kampagne sei diskriminierend und beruhe auf unfairen Stereotypen, heisst es seitens der Kritiker. «Wir sind genau wie Männer aus anderen Ländern, die feiern und keinen Ärger machen wollen», sagt der 22-jährige Ollie Puttnam gegenüber der «Daily Mail». Darüber hinaus erklärt er, dass sie ja gar keine Gesetze brechen . «Wenn ich mich entschliesse, mit einer Prostituierten zu schlafen oder ein paar Pilze, Trüffel oder Gras zu konsumieren, dann ist das hier alles legal. Also verstehe ich nicht, was ihr Problem mit uns ist», so der junge Brite weiter.

«Wenn unsere Söhne Sexarbeiterinnen besuchen wollen, ist das für uns in Ordnung»

Ollie ist keinesfalls der Einzige, der sich gegen die Kampagne wehrt. Auch andere Briten verleihen ihrer Meinung Ausdruck. So nahmen beispielsweise Claire Moore und ihr Partner Jeff Gibbs, die mit ihren beiden Söhnen zu einem Kurztrip nach Amsterdam gereist sind, an einer von Sexarbeiterinnen initiierten Demonstration im Rotlichtviertel teil. «Ich bin nicht damit einverstanden, Menschen aus England zu verbannen, nur weil sie von dort stammen. Menschen können sich schrecklich benehmen, unabhängig davon, aus welchem Land sie kommen», erklärt Gibbs.

Selbst wenn es sich um ihre eigenen Söhne handelt, zeigt sich das Paar aus Worthing aufgeschlossen gegenüber den Eskapaden der feierlustigen jungen Erwachsenen. «Wir wollen, dass unsere Söhne selbst entscheiden, was sie hier tun wollen. Wenn sie die Sexarbeiterinnen besuchen wollen, ist das für uns in Ordnung», sagt die Frau.

Die Kampagne richtet sich nicht nur an Briten

Die Kampagne ist Teil eines Gesamtpakets von Massnahmen: Dazu gehören verkürzte Öffnungszeiten, ein Verbot des Cannabiskonsums in der Öffentlichkeit und eine Einschränkung des Alkoholverkaufs in bestimmten Bereichen der Innenstadt. Diese Massnahmen werden nach einer Debatte im Stadtrat bereits in diesem Frühjahr in Kraft treten.