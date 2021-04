Verstappen gegen Hamilton – so lautete das erste spannende Duell der neuen Formel-1-Saison.

Hamilton gewinnt nur, weil sein Auto in den letzten Jahren deutlich besser ist.

Für ihn ist klar: Die Unterschiede der beiden Autos machen einen Vergleich zwar schwer, trotzdem ist Verstappen der deutlich bessere Fahrer. Der Brasilianer: «Wenn Max für Mercedes fahren würde, bin ich mir sicher, dass er Hamilton zerschmettern würde.» Die Erklärung dafür: «Max ist aggressiver. Durch diese Aggressivität macht er vielleicht häufiger Fehler, aber meiner Meinung nach ist er besser als Hamilton, so Piquet . Für Hamilton sei es mit Bottas als zweitem Fahrer an der Seite zu einfach, um alles zu gewinnen.»

Nicht nur gegen Bottas schiesst der 68-Jährige, auch gegen Hamiltons früheren Teamkollegen Nico Rosberg: «Es ist nicht so, dass Hamilton nicht gut ist. Aber er hat einen unterlegenen Fahrer an seiner Seite und der vorherige war noch schlechter.»

Nächstes Rennen in Imola

Piquet sieht Parallelen zu seiner Rennkarriere. «Ich gewann 1987 die Weltmeisterschaft. Es war so einfach. Das Auto war viel besser als die anderen.» Das Gleiche gilt nun für Mercedes in den vergangenen Jahren, so die Formel-1-Legende.