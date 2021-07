Neugründung der SP Frauen Zug - «Wenn wir Frauen uns zusammenschliessen, können wir so viel erreichen»

«Leider ist die Gewalt an Frauen, vor allem jetzt in der Coronazeit, wieder stärker zum Thema geworden. Für diese wollen wir uns einsetzen», so die frischgewählte Präsidentin der SP Frauen Zug, Virginia Köpfli.

Am vergangenen Mittwoch fanden sich etwa 30 Frauen in Zug ein, um die SP Frauen Kanton Zug neu zu gründen. Dabei wurde Virginia Köpfli, Kantonsrätin Hünenberg, als ihre Präsidentin gewählt. Fünf weitere Frauen wurden in den Vorstand gewählt. Der Verein möchte wieder vermehrt Frauenthemen aufs politische Parkett bringen.

«Frauen wollen heute politisch aktiv sein»

«Wir haben die SP Frauen Zug neu gegründet, da das Interesse an der Organisation neuen Aufschwung erlebt», sagt die frischgewählte Präsidentin Virginia Köpfli gegenüber 20 Minuten. Sie erzählt von der Geschichte der SP Frauen Zug: «Früher, vor allem 1969, erlebte die Organisation einen Aufschwung und viele Frauen engagierten sich fürs Frauenstimmrecht. Nach dieser Zeit hat das Interesse jedoch abgenommen und die Organisation stand nicht mehr im Vordergrund.» Nun erlebt die Frauenpolitik einen erneuten Aufschwung. Köpfli sieht den Grund für das vermehrte Interesse in der heutigen Generation: «Heute sehen wir, dass viele Frauen politisch aktiv und präsent sein wollen. Vor allem seit 2019 haben wir einen Anstieg an feministischen Themen.» Dabei nennt sie unter anderem unbezahlte Arbeit oder die Kinderbetreuung. Sie kenne viele Mütter, welche sich bei der Betreuung der Kinder mehr Unterstützung erhoffen.

Motto: Zusammen sind wir stark

Bei der Gründung des Vereins haben die 30 Frauen diskutiert, welche Anliegen sie haben und in der Politik umsetzen wollen, denn «viele Strukturen im Kanton Zug sind ausbaufähig», so Köpfli weiter. Ein weiterer Schwerpunkt für die SP Frauen Zug sei die Gewalt an Frauen. Köpfli sagt dazu: «Leider ist die Gewalt an Frauen, vor allem jetzt in der Coronazeit, wieder stärker zum Thema geworden. Für diese wollen wir uns einsetzen. Wenn wir Frauen uns zusammenschliessen, können wir so viel erreichen.» Der Verein habe dazu noch keine konkreten Projekte in Planung, aber viele Ideen seien schon vorhanden und sie freue sich enorm auf die Zusammenarbeit, so Köpfli.