Fussballspektakel in Widnau SG - «Wenn wir gewinnen, gibt es eine Freinacht»

Am Sonntag um 14 Uhr steigt das Fussballfest auf der Aegeten in Widnau.

Auf die Frage, was ein Sieg des FC Widnau in der Gemeinde auslösen würde, antwortet Jocham: «Es gäbe wohl eine Freinacht. Die Euphorie wäre riesig. Aber so weit wollen wir noch gar nicht denken, denn es müsste auf dem Platz natürlich viel passieren, um den Rekordmeister zu schlagen. Am Sonntag steht das Fussballfest im Vordergrund.»