Talk mit Magdalena Martullo-Blocher: «100 Millionen Chinesen sahen meinen Rauswurf aus dem Bundeshaus»

Magdalena Martullo-Blocher (53) studierte an der HSG Betriebswirtschaft und arbeitete danach bei Johnson & Johnson und Rivella in verschiedenen Positionen. Seit 2001 ist sie in der EMS-Gruppe tätig. 2003 übernahm sie die Führung im Chemiekonzern, als ihr Vater Christoph Blocher Bundesrat wurde und seine Beteiligung an die vier Kinder übergab. Heute ist sie zusammen mit ihrer Schwester Rahel Blocher EMS-Mehrheitsaktionärin. Seit 2015 ist Martullo-Blocher auch SVP-Nationalrätin für den Kanton Graubünden. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.