Assistenzsysteme: «Wenn wir nichts tun, verlernen wir das konventionelle Autofahren»

Immer mehr Fahrzeuge verfügen über Assistenzsysteme. Zum Beispiel einen Notbremsungsassistenten oder einen Abstandsregler. Diese Systeme erhöhen die Sicherheit im Strassenverkehr. Für Neuwagen sind sie ab 2024 sogar Pflicht. Doch sie bringen auch Gefahren mit sich, sagt Verkehrsexperte Markus Deublein von der BFU. «Als problematisch betrachten wir vor allem die komfortbezogenen Fahrerassistenzsysteme wie zum Beispiel einen Abstandsregler. Durch sie verliert man die Routine beim konventionellen Autofahren, also ohne die Hilfe von Assistenzsystemen.»

Darum gehts Assistenzsysteme in Fahrzeugen steigern zwar die Verkehrssicherheit, bringen aber auch Gefahren mit sich, sagt ein Verkehrsexperte.

Viele würden den Systemen zu fest vertrauen und sich ablenken lassen. Deaktiviere sich das System, könnten viele nicht richtig reagieren, zum Beispiel in einer Gefahrensituation.

Neue Aus- und Weiterbildungen sollen Neulenkende und Routinierte auf die Assistenzsysteme und deren Grenzen sensibilisieren, sagt der Experte.

Viele Autos auf den Schweizer Strassen verfügen mittlerweile über Assistenzsysteme (siehe Box), die das Fahren sicherer und unbeschwerter gestalten. Dazu gehören etwa Spurhalteassistenten, Abstandsregler und Notbremsungsassistenten. Ab 2024 sind verschiedene Sicherheitssysteme für Neuwagen sogar Pflicht. So soll die Verkehrssicherheit weiter erhöht werden.

Doch die Systeme bringen nicht nur Vorteile mit sich, wie Verkehrsexperte Markus Deublein von der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) sagt. «Als problematisch betrachten wir vor allem die komfortbezogenen Fahrerassistenzsysteme wie zum Beispiel einen Abstandsregler. Durch sie verliert man die Routine beim konventionellen Autofahren, also ohne die Hilfe von Assistenzsystemen.» Denn an die Systeme gewöhne man sich schnell. «Ausserdem sind sich viele der Grenzen der Systeme nicht bewusst und schenken ihnen zu viel Vertrauen.» Das verleite zu Unachtsamkeit und Ablenkung, während die Systeme das Fahrzeug kontrollierten, sagt Deublein. «Wenn die Systeme zum Beispiel eine schwierige Situation jedoch nicht meistern können und sich deshalb deaktivieren, kann der Lenkende überrascht werden und entsprechend schlecht reagieren, auch weil ihm die Routine fehlt, ohne die Systeme zu fahren.» Das gefährde die Verkehrssicherheit, so Deublein.

Sensibilisierung von Neulenkenden und Routinierten

Dieses Problem verschärfe sich mit dem technischen Fortschritt der Systeme. «Je seltener der Lenkende eingreifen muss, umso schlechter kann er in einer Notsituation reagieren.» Oder anders gesagt: Durch automatisiertes Fahren wird die Beherrschung des Fahrzeugs in kritischen Verkehrssituationen immer mehr zur Herausforderung. «Ein Bewusstsein für die Grenzen der Assistenzsysteme muss deshalb sowohl den Neulenkenden als auch den routinierten Autofahrenden beigebracht werden.» Auch das Fahren ohne Assistenzsysteme müsse immer wieder geübt werden, um im Notfall richtig reagieren zu können, so Deublein.

Doch nicht nur die Fahrschulen, sondern auch die Autoverkäufer sieht Deublein in der Pflicht, ihre Kundinnen und Kunden auf die neuen Systeme zu sensibilisieren. «Ausserdem empfehle ich, zwingend die Bedienungsanleitung durchzulesen, um sich besser mit den Systemgrenzen vertraut zu machen.» Dies täten jedoch nur die wenigsten, fügt er an.

Enormer Sicherheitsnutzen

Bringen die Assistenzsysteme also mehr Gefahren als Sicherheit im Verkehr? «Nein, aktive Sicherheitssysteme wie etwa Notbremsassistent erhöhen die Verkehrssicherheit markant.» Wären sie nämlich in jedem Fahrzeug eingebaut, gäbe es über 50 Prozent weniger schwere Unfälle, so Deublein. «Und mit den immer besser werdenden Assistenzsystemen wird auch die Verkehrssicherheit steigen.» Bis Autos aber völlig autonom, also ohne Eingriffsmöglichkeiten für den Menschen, und fast unfallfrei die Schweizer Strassen befahren, gehe es noch einige Jahrzehnte.

Auch der TCS hebt den enormen Sicherheitsnutzen von Assistenzsystemen hervor. Leider würden sie oft mit Skepsis aufgenommen, sagt Mediensprecher Daniel Graf. Das Ganze brauche ein wenig Zeit: «Heute würde auch niemand mehr in Frage stellen, ob Sicherheitsgurte, Airbag oder ABS und Antischlupfregelung das Fahren sicherer machen.» Mit regelmässigen Tests stelle die TCS sicher, dass die Systeme funktionierten. Deshalb sollten die Assistenzsysteme auch nicht ausgeschalten werden, sagt Graf. «Wer aber einmal ohne Helferlein fahren will, kann das am besten in einem Fahrtraining auf einer abgesperrten Piste probieren.» Im Alltagsverkehr rät die TCS davon aber «dringendst» ab.

Was sind Assistenzsysteme? Assistenzsysteme werden in zwei Kategorien unterteilt. Zum einen gibt es aktive Sicherheitssysteme, die man im Alltag nicht bemerkt. Sie greifen nur in Notfällen ein. Zum Beispiel, wenn ein Kind plötzlich auf die Strasse rennt, lösen sie eine Notbremsung aus. Zum anderen gibt es Komfortsysteme, die einen dauerhaft bei der Durchführung der Fahraufgabe unterstützen. Dazu gehören etwa Spurhaltesysteme oder Abstandsregler auf der Autobahn. Für Letztere ist es wichtig, ihre Systemgrenzen zu kennen und trotz des Komforts immer für eine spontane Übernahme der Fahraufgabe bereit zu bleiben.