Frauen in Afghanistan - «Wenn wir unsere Unabhängigkeit verlieren, sind wir auch tot»

Darum gehts Innert kürzester Zeit haben die radikalislamischen Taliban grosse Teile von Afghanistan eingenommen.

Ein hochrangiges Mitglied versicherte an der Pressekonferenz am Dienstag aber, dass Frauenrechte im Einklang mit dem islamischen Recht gewahrt werden würden.

Frauen im Land trauen diesen Aussagen nicht. Viele verbarrikadieren sich in ihrem Zuhause und trauen sich nicht mehr auf die Strasse.

«Auch wenn sie uns Frauen nicht töten – wenn wir gezwungen sind, zu Hause zu bleiben und unsere Unabhängigkeit verlieren, sind wir auch tot», schreibt Maryam Nabavi aus Kabul. Die afghanische Journalistin hat seit fast 60 Stunden ihr Zuhause nicht mehr verlassen. «Ich fühle mich wie eine Gefangene», berichtet sie der Financial Times.

Am Dienstag versicherten die Taliban in einer Pressekonferenz, sie würden Frauenrechte weiterhin wahren - im Rahmen der Scharia. Frauen dürften weiterhin arbeiten und zur Schule. Im Land glaube man aber nicht, dass sich die Taliban verändert haben, schreibt Maryam Nabav: «Was sie sagen und was sie tun, war nie dasselbe.» Deshalb hätten sich viele Frauen seit Tagen verbarrikadiert.

Schulen müssen erst gebaut werden

Dass Frauen ihr Leben weiterführen könnten, habe sie im Gespräch mit den Taliban regelmässig gehört, sagt CNN-Reporterin Clarissa Ward aus Afghanistan. Aber auch wenn sie dies ernst meinten - man müsse beachten, in welchem Rahmen das stattfinden werde und was realistisch sei. In ihrem Beitrag aus Kabul sagt ihr ein Taliban-Anführer, dass Frauen «nicht bevormundet» würden , aber eine Burka tragen müssten, welche das Gesicht bedecke. Die Journalistin fragt nach dem Grund: Weil das «in ihrem Islam» so sei, sagt der Taliban.

Zudem brauchen Frauen laut der radikalislamischen Taliban eigene Bildungseinrichtungen, da sie nicht im gleichen Gebäude wie Männer unterrichtet werden dürften. Das sei utopisch, meint Korrespondentin Ward - da diese erst gebaut werden müssten. Ausserdem werde die Bildung für Mädchen wohl nicht aktiv gefördert, so wie dies vor der Machtübernahme der Fall gewesen sei.

Burka-Boom

Gleichzeitig häufen sich die Meldungen, dass Frauen nicht zur Arbeit gelassen werden. Läden haben Frauenbilder ohne Verschleierung übermalt. Mädchen sollen zuhause abgeholt und zur Hochzeit mit Taliban-Kämpfern gezwungen werden. Burkas erleben laut CNN einen Verkaufsboom, die Ausreise wird mit Gewalt verhindert.

Die Frauen in den Städten seien durch die Machtübernahme «entsetzt», sagt Auslandskorrespondentin Natalie Amiri, die mit Frauen vor Ort in Kontakt ist. Von heute auf morgen sollen sie nichts mehr zu sagen haben - das mache Angst, sagt sie zu SRF. Viele hätten Lebensmittel für ein, zwei Monate gekauft und sich z uhause verbarrikadiert. «Der Alltag der Frauen funktioniert nicht mehr». Eine Freundin sei draussen gewesen: «Die Strasse war voller bärtiger Männer, die sie versuchten anzufassen.» Dabei habe es sich nicht nur um Taliban gehandelt , sondern um Männer, die durch die neuen Machthaber motiviert worden seien, nun auch übergriffig zu sein. «Der Schock sitzt so tief, dass man noch nicht sagen kann, wies weitergeht», sagt Amiri. Doch sie sieht schwarz: «Es sieht danach aus, als dass Frauen in der Öffentlichkeit nicht mehr erwünscht sind.»

Die Scharia Die Bedeutung des Begriffs Scharia hängt von dessen Auslegung ab. Prinzipiell bedeutet der Begriff Weg oder Weg zur Quelle, also zur göttlichen Wahrheit, inklusive der Riten, Überzeugungen und Normen. Die Interpretation des Begriffs ändert sich je nach Zeit, Ort und Gesellschaft. Die üblicherweise transportierte Bedeutung einer gewalttätigen, diskriminierenden Scharia entspricht nicht der Realität der Schweizer Muslime, ebenso wenig tut dies die von den Taliban propagierte Sichtweise. Diebe werden öffentlich ausgepeitscht oder durch Amputationen bestraft.

Ohne Burka und ohne einen männlichen Blutsverwandten ist es Frauen untersagt, vor die Tür zu gehen.

Frauen sollen in der Öffentlichkeit nicht sprechen.

Kein Fremder soll die Stimme einer Frau hören.

Sollten Schwule beim Geschlechtsverkehr erwischt werden, werden sie gesteinigt oder von einer Mauer, die auf sie fallen gelassen wird, zerquetscht.

Frauen zu fotografieren oder zu filmen ist untersagt. Ebenso ist es verboten, weibliche Personen zur Schau zu stellen – wie etwa auf Magazinen oder Plakaten.

Frauen ist es nicht gestattet, sich auf der Terrasse oder dem Balkon ihrer Wohnungen oder Häuser aufzuhalten.

Unverheiratet Unzucht zu betreiben, wird mit Peitschenhieben bestraft.

Der Konsum von berauschenden Substanzen – zum Beispiel Alkohol – wird mit Schlägen geahndet.