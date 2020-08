Hinweis auf Krebs Wenns dich häufig juckt, solltest du vielleicht zum Arzt

Wenn es mal auf der Haut kribbelt, ist meist ein Stich der Auslöser. Ein Dauerjuckreiz dagegen könnte auf eine Krebserkrankung hinweisen.

Verschiedene Krebsarten

Für ihre im «Journal of the American Academy of Dermatology» publizierte Studie analysierten die Wissenschaftler um Valerie Larson von der Johns Hopkins Medical School in Baltimore und Sonja Ständer vom Uniklinikum Münster die Daten von rund 17’000 Patienten, die wegen Juckreiz das Johns Hopkins Hospital aufgesucht hatten. Diese Daten verglichen sie mit jenen von etwa fünf Millionen anderen Patienten, die es nicht gekribbelt hatte.