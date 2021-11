Daheim sehr stark – «Wenns läuft, dann läufts» – darum haben die Lakers einen Lauf

Sieben Siege in Serie, vierter Platz in der Tabelle und das Team mit den zweitmeisten Toren: Die Rapperswil-Jona Lakers haben in der National League einen Lauf. «Wenns läuft, dann läufts», sagt Stürmer Gian-Marco Wetter beinahe entschuldigend. Der 21-Jährige sagt aber auch: « Dann gewinnt man auch die Spiele, in denen wir nicht unbedingt besser waren, wenn die Chancen 50:50 waren, so wie zuletzt beim 2:1 in Biel. » Dass es bei den Lakers aber so gut läuft, hat auch mit einem guten Spielplan zu tun. Davon ist Wetter überzeugt: « Das gibt uns jeden Abend die Chance auf den Sieg. »