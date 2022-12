Monty Pythons Silly Walk: Wer albern geht, wird fit

Die Probanden mussten für die Studie so laufen wie John Cleese und Michael Palin im Monty-Python-Sketch «Ministry of Silly Walks». Gaesser et al./British Medical Journal

Darum gehts Vor mehr als 50 Jahren schuf die Comedy-Truppe Monty Python den Silly Walk.

John Cleese als Beamter des gleichnamigen Ministeriums machte vor, wie er funktioniert.

US-Forschende analysierten nun, ob es sich lohnt, albern zu gehen.

Tatsächlich lassen sich mit dem Silly Walk 2,5-mal mehr Kalorien verbrennen als mit einem normalen Gang.

Die Comedy-Truppe Monty Python revolutionierte Ende der 1960er-Jahre den englischen Humor und wurde dadurch weltberühmt. Besonders ihr Wortwitz ist legendär. Aber auch bei visuellen Sketchen konnten sie auftrumpfen. Der wohl berühmteste ist «Ministry of Silly Walks» (Ministerium für alberne Gangarten). Darin ist John Cleese zu sehen, wie er als Mr. Teabag zur Arbeit läuft und im Ministerium einen ersten Subventionsantrag von Mr. Putey (Michael Palin) ablehnt, weil dessen Gang viel zu wenig albern ist.

Der groteske Silly Walk von Monty Python hat sich seit der Erstausstrahlung des Sketches 1970 und dank unzähliger Wiederholungen ins kollektive Gedächtnis von Generationen von Comedy-Fans eingebrannt – und auch immer mal wieder die Wissenschaft beschäftigt. Jüngst machten sich drei unerschrockene Forscher unter der Leitung von Glenn Gaesser von der University of Arizona auf, herauszufinden, ob der Silly Walk ausser fürs Lachmuskeltraining noch einen anderen gesundheitlichen Nutzen haben könnte. Ihre Studie wurde in der Weihnachtsausgabe des renommierten Fachjournals «British Medical Journal» veröffentlicht, in der traditionell auch etwas weniger ernst gemeinte Forschungsarbeiten einen Platz finden.

Probanden mussten Monty Pythons Silly Walk nachahmen

Für ihre Studie rekrutierten die US-Forscher sieben Frauen und acht Männer im Alter von 22 bis 71 Jahren. Ihre erste Aufgabe bestand darin, den Sketch zu schauen und den Silly Walk zu lernen. Danach wurden sie auf eine 30 Meter lange Bahn in Gaessers Labor geschickt. Ausgerüstet mit einer Gesichtsmaske und einem Sensorenpaket in einer Weste mussten sie erst einige Runden in ihrer normalen Gangart absolvieren, wobei verschiedene Werte ausgezeichnet wurden.

Dann gings an die Silly Walks. Die Teilnehmenden mussten sowohl den Gang von Teabag, als auch jenen von Putey nachahmen. Was sie laut den Forschern auch taten – dauergrinsend. Und tatsächlich: Wer den Silly Walk von Teabag vollführte, verbrannte rund 2,5-mal so viele Kalorien wie beim normalen Gehen. Wer wie Putey ging, holte allerdings nichts raus, er war nur langsamer. Teabag hatte also recht, als er Puteys Gang vor all den Jahren als einfach nicht albern genug bewertete.

Silly Walk erfüllt Vorgaben von Gesundheitsbehörde

Die Forscher kamen zum Schluss, dass der Silly Walk von Teabag die Kriterien einer körperlichen Aktivität von hoher Intensität erfüllt. Geht man also elf Minuten am Tag albern, schafft man die von der US-Gesundheitsbehörde CDC empfohlenen 75 Minuten körperlicher Aktivität von hoher Intensität pro Woche locker. Bleibt abzuwarten, ob sich die Menschen diesen Ratschlag zu Herzen nehmen. Tun sie es, werden die sozialen Medien bald voll mit Clips von albern gehenden Personen sein. 20 Minuten bleibt dran.

Magst du Monty Python? Ich liebe Monty Python. Naja, ab und zu sind sie lustig. Nein, ich finde sie doof. Wer ist Monty Python? Dieser Papagei ist tot.