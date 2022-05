Pazifisten sabotieren Kreml: «Wer am Telefon hängt, kann keine Bomben werfen»

via REUTERS

Mit der Aktion will ein Künstlerkollektiv zivilen Widerstand gegen den Krieg leisten.

Ein Kollektiv von Künstlern, das sich selbst «Obfuscated Dreams of Scheherazade» (Tods) nennt, leistet zivilen Widerstand der besonderen Sorte gegen die russische Invasion der Ukraine . Die vom Kollektiv erstellte Website «wasterussiantime.today» (verschwende russische Zeit) verbindet automatisiert russische Geheimdienstmitglieder, Armeeangehörige sowie Politiker miteinander, sobald der Button geklickt wird. Den Kontaktierten bleibt dabei verborgen, dass sie von ausserhalb miteinander verbunden werden – das Ganze ist im Wesentlichen ein gross angelegter Telefonstreich.

Die entstehende Verwirrung soll vor allem die Zeit der Beteiligten verschwenden. «Wer am Telefon hängt, kann keine Bomben werfen. Kann keine Soldat*innen koordinieren. Kann keine Invasionspläne schmieden», schreibt Tods auf der deutschen Version der Seite. «Es bringt vor allem ein bisschen mehr Chaos in die russische Regierung – wir können ablenken und spielen», heisst es weiter. Die Seite verzeichnete am 19. Mai bereits über 5200 getätigte Anrufe.