E-Trottis an Basler Fasnacht hinter Alkoholtest

1 / 5 Das schwedische E-Scooter-Unternehmen Voi führt für den Zeitraum der Basler Fasnacht einen obligatorischen Alkoholtest ein. Voi Durch diesen digitalen Alkoholtest soll dem erhöhten Alkoholkonsum an den drey scheenschte Dääg entgegengewirkt werden. 20min/Steve Last Vom 26. Februar bis zum 2. März wird die Nutzung der E-Trottis von Voi in Basel und Umgebung nur noch nach dem Bestehen des Tests möglich sein. 20min/Thomas Hagnauer

Darum gehts

Die E-Scooter von Voi dürfen an der Basler Fasnacht nur noch nüchtern gefahren werden. Das E-Scooter-Unternehmen teilte am Donnerstag mit, dass für den Zeitraum der Basler Fasnacht gewisse Sicherheitsmassnahmen eingeführt werden sollen. Durch einen digitalen Alkoholtest soll dem erhöhten Alkoholkonsum an den drey scheenschte Dääg entgegengewirkt werden.

«Verschiedene Studien zeigen, dass mehr als ein Drittel aller Trotti-Unfälle auf erhöhten Alkoholkonsum zurückzuführen sind», heisst es in der Medienmitteilung von Voi. Dem will der Mikromobilitätsdienst mit einem obligatorischen Alkoholtest, der auf Reaktionsgeschwindigkeit basiert, vorbeugen.

Anderswo gibt es den Test an den Wochenenden schon

Der Reaktionstest funktioniere wie folgt: «Nach einem Countdown erscheinen auf dem Bildschirm verstreut, in schneller Reihenfolge, Helm-Symbole, die berührt werden müssen, bevor sie wieder verschwinden.» Nach erfolgreichem Test werde der E-Scooter entsperrt. Falls dies nicht der Fall wäre, würde die Person auf «alternative, passive Verkehrsmittel» verwiesen werden. Schon seit knapp drei Jahren können an den Wochenenden in verschiedenen Städten der Schweiz die Voi-Trottis nur noch nach dem bestandenen Test genutzt werden.

Vom 26. Februar bis zum 2. März wird die Nutzung der E-Trottis von Voi in Basel und Umgebung nur noch nach dem Bestehen des Tests möglich sein. «In der Karnevalszeit konnten wir bereits in anderen Regionen beobachten, dass ein verpflichtender Test Trunkenheitsfahrten erfolgreich eindämmen kann», so Katharina Schlittler, Schweiz-Chefin von Voi.

Damit die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler nicht über verstreute E-Trottis stolpern, wurden von der Stadt grossräumig Zonen vorgeschrieben, «in denen mittels digitalem Geofencing das Fahren und Abstellen von E-Trottis unmöglich gemacht wird». Diese Zonen und der obligatorische Test werden am Morgen des 2. März nach dem Endstraich wieder aufgehoben.