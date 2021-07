Wasserabweisender Anstrich : Wer an die Wand pinkelt, soll nasse Füsse kriegen

Die deutsche Stadt Rheinfelden an der Schweizer Grenze hat mit Wildpinklern zu kämpfen. Vor allem am Bahnhof soll es «übelriechende Ecken» haben. Mit einem Schutzanstrich soll der Urin zurück an den Absender.