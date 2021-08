Nur für Superreiche - Wer an diesem Ultramarathon mitmacht, zahlt 20’000 Euro

Die Teilnahme ist aber richtig teuer: Wer mitmachen will, muss rund 20’000 Euro hinblättern.

Die Teilnehmenden müssen in vier Tagen über 190 Kilometer zurücklegen.

Der Highland Kings Ultramarathon ist der erste Luxuslauf in Schottland.

In Schottland findet der erste Ultramarathon für Superreiche statt.

In vier Tagen über 190 Kilometer durch die schottischen Highlands: Das ist der Highland Kings Ultramarathon. Wer teilnehmen möchte, muss aber tief ins Portemonnaie greifen, denn die Startgebühr beträgt fast 20’000 Euro.

An dem Luxus-Lauf können nur 40 Sportlerinnen und Sportler teilnehmen. Für sie beginnt das Erlebnis bereits sieben Monate vor dem Lauf. Sie werden mit individuellen Trainingsplänen von Trainern, wie dem Ultra-Marathon-Weltmeister Jonathan Albon begleitet und vorbereitet.

48 Kilometer pro Tag rennen

Der Lauf beginnt in Dalness in Glencoe, im Westen Schottlands. Enden wird der Marathon auf der Isle of Arran, einer Insel vor der Westküste des Landes. Pro Tag müssen die Teilnehmenden rund 48 Kilometer zurücklegen.