Klare Ansage : Wer an Super League teilnimmt, wird von Fifa und Uefa ausgeschlossen

Lange wurde spekuliert, dass mehrere Top-Clubs eine Liga abseits der Champions League gründen wollen. Der Weltfussballverband schiesst nun mit aller Kraft dagegen.

Jede Mannschaft, die an einer allfälligen europäischen Super League teilnimmt, wird von allen Uefa-/Fifa-Wettbewerben ausgeschlossen.

Der Fussball-Weltverband Fifa und die sechs Kontinentalverbände um die Uefa haben sich deutlich gegen eine europäische Super League ausgesprochen. In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten die Spitzenverbände am Donnerstag «mit Nachdruck», dass ein solcher Zusammenschluss weder von der Fifa noch von einer der Konföderationen anerkannt würde.

Ausschluss von allen Fifa-/Uefa-Wettbewerben droht

«Vereine oder Spieler, die an einem solchen Wettbewerb teilnehmen würden, dürften folglich an keinem von der Fifa oder der jeweiligen Konföderation organisierten Wettbewerb teilnehmen», hiess es weiter. «Die Teilnahme an globalen und kontinentalen Wettbewerben sollten sich die Teams immer auf dem Platz verdienen.» Die Mitteilung war unter anderem mit den Namen von Fifa-Präsident Gianni Infantino und Uefa-Chef Aleksander Ceferin versehen.