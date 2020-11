Private Spitex soll Geld von Gemeinde und Kanton erhalten

Dass Angehörige einen Lohn für Pflegearbeit erhalten, findet Stefan Felder, Gesundheitsökonom an der Universität Basel, sinnvoll: «Die Arbeit muss von jemandem gemacht werden, und das kostet Geld.» Ein Stundenlohn von über 33 Franken sei dabei sehr gut gerechnet. So erhält ein Spitex-Mitarbeiter in Basel nur rund 28 Franken auf die Stunde. Helfen Angehörige in der Pflege aus, wirke das auch dem Mangel an Pflegepersonal entgegen. Die Krankenkassen würden dadurch aber nicht entlastet: Das Problem der Finanzierung bleibt laut Felder bestehen. «Problematisch ist, dass eine öffentliche Spitex zusätzlich öffentliche Gelder erhält. Eine private Spitex wird aber nicht subventioniert. Das muss sich ändern.» Laut Felder sollte deshalb auch eine private Spitex, wie AsFam, finanzielle Unterstützung von Gemeinde und Kanton erhalten.