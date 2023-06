Touristen-U-Boot vermisst: «Wer Angst hat, reagiert nicht rational und verbraucht mehr Sauerstoff»

Ein manövrierunfähiges U-Boot – möglicherweise ohne Strom: Wie reagieren Menschen, wenn sie in einer solchen Falle stecken?

«An Orten, an denen es keine Fluchtmöglichkeit gibt, ist das Risiko, in Panik zu geraten, besonders hoch», sagt Josef Jenewein, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Eine klassische Panikattacke sei mit Todesangst verbunden: «Eine solche Attacke geht in der Regel nach fünf Minuten vorbei. Man muss sie in dem Moment aushalten.»