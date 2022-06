Jungparteien fordern Catcalling-Verbot: «Wer anzügliche Sprüche reisst, soll künftig eine Busse erhalten»

Auch Julia Küng, Co-Präsidentin der Jungen Grünen, sagt: «Es sollte selbstverständlich sein, dass man Menschen nicht belästigt, auch verbal nicht. Und es ist ein Ziel unserer Partei, dass auch in der Schweiz die rechtliche Handhabe geschaffen wird, um Catcalling unter Strafe zu stellen.»

«Catcalling-Verbot könnte der nächste Schritt sein»

Auch Julia Küng, Co-Präsidentin der Jungen Grünen, sagt: «Es sollte selbstverständlich sein, dass man Menschen nicht belästigt, auch verbal nicht. Und es ist ein Ziel unserer Partei, dass auch in der Schweiz die rechtliche Handhabe geschaffen wird, um Catcalling unter Strafe zu stellen. Wer ungefragt anzügliche Sprüche reisst, soll künftig eine Busse erhalten.» Küng ist allerdings wenig zuversichtlich, dass eine entsprechende Forderung im Parlament derzeit Chancen hätte. «Erst einmal muss die ‹Nur ja heisst ja›-Lösung bei Vergewaltigungen durchkommen. Ein Catcalling-Verbot könnte der nächste Schritt sein.»

«Grenzen müssten neu ausgehandelt werden»

Barbara Berger, Geschäftsleiterin von Sexuelle Gesundheit Schweiz, unterstützt die Forderung: «Alles, was das Gegenüber erniedrigt, abwertet, oder von diesem als übergriffig empfunden wird, geht nicht und sollte gebüsst werden können.» Die Frage sei immer, was die Gesellschaft als Ganzes als tolerierbar empfinde und was nicht.