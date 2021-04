Unbekannte entfernten kürzlich Tafeln in einem Naturschutzgebiet. Sie wurden zum Schutz des stark gefährdeten Flussregenpfeifers aufgestellt, damit er dort ungestört brüten kann. Die Vogelart ist in der Schweiz bedroht.

Anfangs Monat wurden auf einer Kiesbank an der Thur im Naturschutzgebiet Wyden bei Pfyn TG von Unbekannten zehn Hinweistafeln entfernt. Das Forstamt des Kanton Thurgau weist mit den Schildern daraufhin, dass diese Kiesbank ein Brutgebiet für die stark gefährdete Vogelart Flussregenpfeifer ist und verbietet Personen sowie Hunden, das Gebiet zu betreten, um die Art zu erhalten. «Die Tafeln sind sehr wichtig, da diese Vögel auf dem Boden brüten. Sie fliehen, wenn Personen oder Hunde näher als 30 Meter herankommen», heisst es beim Forstamt.

Im Kanton Thurgau gebe es noch zwei weitere bekannte Brutplätze für Flussregenpfeifer. Diese befinden sich flussabwärts Nahe der Karthause Ittingen und in Neunforn TG. Im Thurgau wurden vor dem Vorfall im April, noch keine Tafeln gestohlen. Nun wurden zusätzlich Begeh-Verbotsschilder aufgestellt. Eine Anzeige wurde nicht gemacht. «Wir setzen vermehrt auf Kontrollen. Wenn jemand auf frischer Tat ertappt wird, ziehen wir eine Anzeige in Betracht», heisst es beim Kanton Thurgau. In diesem Fall sei aber auf eine Anzeige gegen Unbekannt verzichtet worden.

Ein Kampf zwischen Freizeitgestaltung und Natur

«Flussregenpfeifer brüten auf vegetationsarmen Kies-, Sand- und Schlickinseln», erklärt Livio Rey, Biologe an der Vogelwarte Sempach. Wenn die Tiere bei der Brut gestört werden, verliessen sie im schlimmsten Fall die Brutstelle. Dann würden auch die Eier nicht mehr gewärmt werden. Nach dem Schlüpfen können die Jungtiere bereits laufen und verlassen die Mulde, in der sie aus dem Ei geschlüpft sind. Ihre Farbe ist Vorteil und Nachteil gleichzeitig. Rey erklärt: «Die unauffällige Tarnfarbe der Eier sowie der Küken schützt die Tiere zwar vor Fressfeinden, macht sie jedoch im Kies auch beinahe unsichtbar für Menschen. Da die Eier am Boden liegen, ist es möglich, dass man aus Versehen drauftritt.»

Aus Respekt gegenüber dem gefährdeten Flussregenpfeifer sollte man solche Kiesinseln an Flüssen während der Brutzeit in tieferen Gegenden zwischen Mitte April und Mitte Juli meiden, vor allem jene, die als Naturschutzgebiet gekennzeichnet sind. An Schweizer Flüssen sind solche Kiesbänke nicht mehr allzu oft vorzufinden. Durch die Flussregulierungen sei der Lebensraum der Flussregenpfeifer stark eingeschränkt worden. «Mit einem Bestand von nur 90-120 Paaren in der ganzen Schweiz ist die Art stark gefährdet und eine Prioritätsart für die Artenförderung», sagt Rey.