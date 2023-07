Grossbritannien: Schiff für 500 Asylsuchende

Nach dem Gesetz sollen Bootsmigranten künftig in ihre Heimat zurückgeschickt oder in ein anderes sicheres Land abgeschoben werden – ohne, dass sie jemals wieder nach Grossbritannien einreisen dürfen.

Nach dem Gesetz sollen Bootsmigranten künftig in ihre Heimat zurückgeschickt oder in ein anderes sicheres Land abgeschoben werden – ohne, dass sie jemals wieder nach Grossbritannien einreisen dürfen.

Im Hafen von Portland legte am Dienstag ein Schiff an, in dem bis zu 500 Asylsuchende untergebracht werden sollen. Die Bibby Stockholm wurde von einem Schlepper nach Portland gezogen, nachdem das Asylgesetz das Parlament passiert hatte.

Regierung will Migranten nach Ruanda abschieben

Das britische Oberhaus hat in der Nacht zum Dienstag das umstrittene neue Asylgesetz verabschiedet. Das Vorhaben kann damit in Kraft treten, sobald König Charles III. es unterzeichnet hat. Nach dem Gesetz sollen Bootsmigranten künftig in ihre Heimat zurückgeschickt oder in ein anderes sicheres Land abgeschoben werden – ohne dass sie jemals wieder nach Grossbritannien einreisen dürfen.



Die Regierung von Premierminister Rishi Sunak plant, einige der unerlaubt Eingereisten nach Ruanda abzuschieben. Im Juni erklärte ein Berufungsgericht das jedoch für illegal. Die Regierung will dagegen beim Obersten Gerichtshof des Vereinigten Königreichs Berufung einlegen.