Studentinnen wollen keine Karriere – das sagen Jungpolitikerinnen

Frauen, die studieren, wollen oft gar keine Karriere. Ist die Gleichstellung also gescheitert und das traditionelle Rollenbild naturgegeben? Das sagen Jungpolitikerinnen aus fünf Parteien.

Als Olga ein Kind kriegte, hörte sie auf zu arbeiten – jetzt verdient ihr Mann den Lebensunterhalt. Video: 20min/Michelle Ineichen/Taddeo Cerletti

Darum gehts Eine neue Studie zeigt: Viele Frauen, die studieren, haben kaum Karriereambitionen.

Sie orientieren sich lieber am traditionellen Rollenbild und wünschen sich einen erfolgreichen, etwas älteren Mann.

Das wirft Fragen bezüglich der Gleichstellungspolitik auf.

Wie sehen das junge Politikerinnen, die selber am studieren sind oder studiert haben? Wir haben bei fünf Parteien nachgefragt.

10’000 Studierende haben die Soziologin Katja Rost und die Ökonomin Margit Osterloh befragt, um herauszufinden: Wieso fangen zwar sehr viele Frauen ein Studium an, es doktorieren aber nur wenige? Herausgefunden haben sie, dass Frauen häufig kaum Karriereambitionen haben. Und zwar nicht, weil sie diskriminiert werden oder hohe Hürden zu meistern haben, sondern aus eigenem Antrieb.

Eine weitere Erkenntnis: Obwohl sie Diskriminierung nicht persönlich erlebt haben, glauben viele Studentinnen, dass Frauen diskriminiert werden. Wird ihnen also Diskriminierung einfach eingeredet? Und wenn sie gar keine Karriere anstreben und keine Diskriminierung erfahren, machen die derzeitigen Gleichstellungsbemühungen dann überhaupt Sinn? 20 Minuten hat bei fünf Jungpolitikerinnen nachgefragt.

Tina Deplazes, 26, Vize-Präsidentin Junge Mitte Schweiz

«Ich bin erstaunt, dass das traditionelle Rollenbild bei jungen Frauen so verfängt. Viele denken wohl zu kurzfristig.» Bild: Anja Kutter

Berufliche Situation

Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, bilde mich jetzt zur eidgenössisch diplomierten Wirtschaftsprüferin weiter und arbeite 90 Prozent. Karriere ist mir wichtig, ich will eigenverantwortlich und selbstbestimmt leben.

Beurteilung der Resultate

Wie bei allen Studien sind die Resultate mit Vorsicht zu geniessen. Dass bei jungen Frauen das traditionelle Rollenbild so verfängt, erstaunt mich. Viele denken wohl zu kurzfristig: Für den Moment mag es finanziell aufgehen, wenn der Partner mehr verdient. Doch wer nicht arbeitet, hat im Alter Finanzierungslücken und auch Scheidungen sind eine Tatsache.

«Es ist gefährlich, wenn Frauen sich in eine Opferrolle drängen lassen.»

Wird Frauen Diskriminierung eingeredet?

Ich glaube leider, es ist genau so. Klar gibt es noch Ungleichheit, etwa bei sexueller Gewalt. Doch in vielen Bereichen herrscht Chancengleichheit, teils sind Frauen sogar im Vorteil. Es ist gefährlich, wenn Frauen sich in die Opferrolle drängen lassen.

Braucht es überhaupt mehr Gleichstellung?

Ja. Jede Frau, die selbstständig sein will, muss die Rahmenbedingungen dafür vorfinden. Uns muss aber auch bewusst sein, dass wir nach zehn Jahren Pause für die Familie auf dem Arbeitsmarkt unattraktiver sind.

Sollen Studierte mehr arbeiten müssen?

Das unterstütze ich. Ein Studium ist extrem teuer für den Staat. Es macht volkswirtschaftlich keinen Sinn, wenn jemand ein teures Studium absolviert, dann aber nur ein paar Jahre arbeitet.



Mirjam Hostettmann, 23, Vize-Präsidentin Juso Schweiz

«Frauen erfahren von klein auf Diskriminierung. Frauen, die studieren, wissen, dass sie benachteiligt sind, und berücksichtigen das in der Lebensplanung.» Bild: Jérémie Reusser

Berufliche Situation

Ich bin im Bachelor-Studium in Geschichte und Germanistik, daneben arbeite ich 20 Prozent in der Lohnarbeit und rund 50 Prozent in der Politik.

Beurteilung der Resultate

Mich überrascht das nicht. Frauen erfahren Diskriminierung von klein auf. Nur weil diese nicht immer und überall sichtbar ist, bedeutet das nicht, dass sie nicht vorhanden ist.

Wird Frauen Diskriminierung eingeredet?

Nein. Fakt ist: Frauen verdienen weniger, in sogenannten Frauenbranchen sind die Löhne tiefer, sie leisten unbezahlte Betreuungsarbeit, die für die Gesellschaft genauso wichtig ist, und sie sind häufiger von Altersarmut betroffen. Das wissen Frauen, die studieren und berücksichtigen das bei der Lebensplanung.

«Mehr Arbeit von Studierten einzufordern, ist frech.»

Braucht es überhaupt mehr Gleichstellung?

Unbedingt, wir sind weit entfernt von Gleichberechtigung. Care-Arbeit beispielsweise ist genauso wichtig wie Lohnarbeit, wird aber nicht entlohnt und mehrheitlich von Frauen geleistet. Das muss sich ändern, indem unbezahlte Care-Arbeit gerecht verteilt wird.

Sollen Studierte mehr arbeiten müssen?

Das ist eine freche Forderung. Frauen, die nach dem Studium wenig Lohnarbeit leisten, leisten mehr Care-Arbeit. Das ist oft keine bewusste Entscheidung: Wenn ein älteres Familienmitglied pflegebedürftig wird, fahren meist die Frauen im Job zurück, um das zu übernehmen

Camille Lothe, 29, Präsidentin SVP Stadt Zürich

«Meine Karriere ist mir wichtig, ich habe viel Kraft und Zeit in mein Studium investiert. Wenn immer mehr Menschen studieren, danach aber kaum arbeiten, haben wir ein Problem.» Bild: Tabea Vogel

Berufliche Situation

Ich habe während des Studiums der Politikwissenschaften 60 Prozent gearbeitet, danach 80 und jetzt 100 Prozent in der Privatwirtschaft. Ich habe viel Kraft und Zeit in mein Studium investiert, dementsprechend habe ich auch klare Karriereziele.

Beurteilung der Resultate

Mich überrascht die Deutlichkeit. Ich vermutete schon länger, dass sich Studentinnen dafür schämen, dass sie sich ein traditionelles Leben wünschen.

«Dass die Linken, Frauen immer zu Opfern der Sozialisierung zu machen versuchen, halte ich für falsch.»

Wird Frauen Diskriminierung eingeredet?

Die Studie zeigt, dass das Rollenbild und die Karriereambitionen offensichtlich nichts mit Diskriminierung zu tun haben. Dass die Linken, Frauen immer zu Opfern der Sozialisierung zu machen versuchen, halte ich für falsch. Diese Frauen sind intelligent und gebildet, sie entscheiden sich aus freien Stücken zu diesem Rollenbild.

Braucht es überhaupt mehr Gleichstellung?

Gleichstellung ist wichtig, aber womöglich nicht so, wie wir sie bisher betrieben haben. Zentral ist, dass wir junge Frauen über die Konsequenzen aufklären: Es soll ihre Wahl sein, sich finanziell von einem Mann abhängig zu machen. Fällt diese Absicherung weg, etwa durch Scheidung, fehlt die eigene Altersvorsorge und ein Wiedereinstieg in die Berufswelt dürfte schwierig werden.

Sollen Studierte mehr arbeiten müssen?

Wenn immer mehr Menschen studieren, danach aber kaum arbeiten, haben wir ein Problem. Neben der Aufklärung über die Risiken, müssen wir Vorschläge wie nachgelagerte Studiengebühren oder ein fixes Pensum nach dem Studium diskutieren.

Lea Sonderegger, 19, Vizepräsidentin Jungfreisinnige Kanton Zürich

«In meinem Umfeld erlebe ich das Gegenteil: Viele Frauen haben Karriereziele und wollen nicht zu Hause bleiben.» Bild: privat

Berufliche Situation

Ich studiere, arbeite daneben rund 40 Prozent und will nach dem Studium 100 Prozent arbeiten. Meine Karriere für die Familie aufzugeben, kann ich mir nicht vorstellen.

Beurteilung der Resultate

In meinem Umfeld erlebe ich das Gegenteil: Viele Frauen haben Karriereziele und wollen nicht zu Hause bleiben. Zu studieren und dann nichts aus den Ressourcen zu machen, ist eine Verschwendung. Im eher linken universitären Umfeld ist Karriere oft etwas Abstraktes. Von links wird Lohnarbeit als etwas Schlechtes dargestellt, das trägt zu dieser Distanz zum Thema Karriere bei.

«Wer auf Kosten des Staats studiert hat, sollte arbeiten und seinen Beitrag zur Gesellschaft leisten.»

Wird Frauen Diskriminierung eingeredet?

Ich kann mir vorstellen, dass Frauen sich in die Opferrolle gedrängt fühlen vom identitären linken Bild der schwachen Frau, der man helfen muss, etwa mit Quoten. Die Lösung liegt in Emanzipation, nicht in Bevormundung. Es gibt aber schon noch Benachteiligung, wenn ich schwanger bin, darf ich etwa nicht ins Labor.

Braucht es überhaupt mehr Gleichstellung?

Es braucht Chancengleichheit, sodass jede Frau selber entscheiden kann, ob sie arbeiten oder zu Hause bleiben möchte. Frauen dürfen nicht in die finanzielle Abhängigkeit gedrängt werden, etwa durch Nachteile wegen der fehlenden Individualbesteuerung.

Sollen Studierte mehr arbeiten müssen?

Wer auf Kosten des Staats studiert hat, sollte arbeiten und seinen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Aber wir können Frauen nicht zu ihrem Erfolg zwingen.

Magdalena Erni, 19, Co-Präsidentin Junge Grüne Schweiz

«Mich überrascht das nicht. Das Patriarchat existiert, nicht nur in Verwaltungsräten, sondern auch an den Unis.» Bild: Joel Schweizer

Berufliche Situation

Ich studiere Volkswirtschaftslehre und arbeite 30 Prozent.

Beurteilung der Resultate

Mich überrascht das nicht. Haupterkenntnis ist für mich, dass das Patriarchat nicht nur in Verwaltungsräten, sondern auch an den Unis existiert: Das traditionelle Rollenbild wird Frauen von Kind an eingetrichtert. Kein Wunder, dass sie es auch als Studierende noch haben.

«Wer als Frau mit Kind eine Karriere anstrebt, ist schnell eine Rabenmutter.»

Wird Frauen Diskriminierung eingeredet?

Nein, das ist reine Interpretation und lässt die politische Einstellung der Autorinnen durchscheinen. Frauen werden von klein auf mit Stereotypen sozialisiert und auch später diskriminiert: Wer als Frau mit Kind eine Karriere anstrebt, wird schnell eine Rabenmutter genannt. Das patriarchale System drängt Frauen zu beruflicher Zurückhaltung und diskriminiert sie.

Braucht es überhaupt mehr Gleichstellung?

Ja, etwa bessere Kinderbetreuung und mehr Teilzeitmöglichkeiten in akademischen Laufbahnen. Mädchen sollen für MINT-Berufe begeistert werden. Das Verfestigen der Diskriminierung beginnt schon damit, dass man Jungen ein Feuerwehrauto und Mädchen eine Puppe schenkt.

Sollen Studierte mehr arbeiten müssen?

Auch Studierende arbeiten. Wir haben Fachkräftemangel, da kann man das Studieren nicht noch unattraktiv machen, indem man mehr Arbeit nach dem Studium fordert. Der Staat muss in Studierende investieren, Fachkräfte fallen nicht einfach vom Himmel.

Sollen Studierte mindestens 50 Prozent arbeiten? Ja, schliesslich hat der Staat viel in sie investiert. Mehr als 50 Prozent! Es müssen nicht 50 Prozent sein, aber arbeiten sollten sie. Nein, das soll jeder selber entscheiden. Keine Angabe.