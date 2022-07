Alles offen : Wird Liz Truss die Nachfolgerin von Boris?

Der britische Premierminister Boris Johnson tritt ab, wird aber die Regierung noch anführen, bis die Nachfolge gewählt sei. Wer könnte das sein? Ein Überblick.

Boris Johnson am Donnerstag bei der Ankündigung seines Rücktritts als Vorsitzender der Konservativen Partei.

Der erste hinduistische Finanzminister Grossbritanniens wurde lange als Favorit für die Nachfolge von Johnson gehandelt. Doch Fragen zu seinem beträchtlichen Privatvermögen und Steuertricks seiner Familie schadeten zuletzt seinem Ruf. Als Finanzminister trat Sunak nun aus Protest gegen Johnsons Amtsführung zurück, was die Spekulationen um seine eigenen Ambitionen erneut anheizte.

Der 42-Jährige ist in den Online-Netzwerken erfolgreich und seine Wirtschaftspolitik in der Corona-Krise brachte ihm viel Zustimmung ein. In der aktuellen Debatte um die stark steigenden Lebenshaltungskosten lehnte er jedoch zunächst weitere Hilfen für die Bevölkerung ab, worunter seine Beliebtheitswerte litten.