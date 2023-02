Wagner-Kämpfer : «Wer Befehle nicht befolgt, wird getötet»

Zwei ehemalige Kämpfer des russischen privaten Militärunternehmens Wagner haben in einem Interview über ihren Erlebnissen in der Ostukraine gesprochen.

Zwei Wagner-Kämpfer erzählen im Interview von ihrem Einsatz an der ostukrainischen Front. (Archivbild)

Wer an der Front gekneift haben soll, wurde von den eigenen Leuten erschossen, so die Kämpfer.

Zwei Kämpfer haben in einem Interview über ihren Einsatz in der Ostukraine gesprochen.

Während der Zeit an der Front hätten beide nur den Instinkt gehabt, zu überleben, schreibt die « CNN ». Zum Schutz der Familien der Männer gibt die Zeitung die Identität der beiden nicht preis. Die Verluste der eigenen Truppe und das Töten der ukrainischen Soldaten hätten sie taub gemacht. «Man sollte meinen, dass man etwas spürt (nachdem man jemanden getötet hat), aber nein, man macht einfach weiter», sagt einer der Kämpfer.

«Wer Befehle nicht befolgt, wird getötet»

«Wer Befehle nicht befolgt, wird getötet», sagt der andere. So soll ein Mann in zwar seiner Stellung geblieben sein, doch weil es sein erster Angriff war und er wirklich Angst hatte, habe er sich unter einem Baum versteckt. Das Kommando nahm in mit, er musste sein eigenes Grab schaufeln und er wurde erschossen – nur 50 Meter weiter weg. Der andere Kämpfer berichtete von einer ähnlichen Situation: «Unserem Kommandeur wurde gesagt, wenn jemand kalte Füsse bekommt, muss er eliminiert werden. Und wenn wir ihn nicht eliminieren, werden wir eliminiert, weil wir ihn nicht eliminiert haben.»