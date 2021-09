Imad aus Genf - Wer bei dieser Spitex arbeiten will, muss geimpft sein

Bei einer Spitex in Genf wird man nur noch angestellt, wenn man geimpft ist. (Symbolbild)

Kritik am Vorgehen

Patricia Briel, von der Genfer Spitex Imad erläutert diesen Entscheid folgendermassen: «Die Massnahme ist gerechtfertigt, um die Patienten und ihre Angehörigen vor einer Covid-Infektion zu schützen. Aber auch um den Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden zu gewährleisten.» Man habe ein Impfzentrum eingerichtet und ermutigt die Mitarbeitenden regelmässig, sich impfen zu lassen, so Briel weiter. Die Impfquote bei Imad liegt demnach bei 69 Prozent.

Dieses Vorgehen wird aber auch kritisiert. Durch die Massnahme könnte sich der Mangel an Pflegepersonal noch verschlimmern, wie der Berufsverband der Pflegefachpersonen (SBK) befürchtet. «Schon vor der Pandemie kam das Pflegepersonal regelmässig an seine Belastungsgrenzen. Schutzmassnahmen und die Ausweitung der Test-Strategie sind unserer Ansicht nach wirksamer als die Impfpflicht», so Sophie Ley von der SBK.