Cup-Gegner von GC : «Wer bei so einem Spiel keine Vorfreude hat, liebt den Fussball nicht» 

Am Wochenende steht die erste Runde des Schweizer Cups an.

David gegen Goliath – der Kleine kämpft gegen den Grossen. Die erste Runde des Schweizer Cups steht auf dem Programm und viele unterklassige Teams wollen die Sensation gegen eine Super-League-Mannschaft schaffen. In Wettswil kommt es ausgerechnet auch noch zu einem Zürcher Derby. Der Erstligist Wettswil-Bonstetten empfängt die in der Liga noch ungeschlagenen Grasshoppers.

Der 28-jährige Waser hat allerdings ein GC-Herz, spielte selbst in den Junioren des Rekordmeisters, in der U-21 gemeinsam mit Nati-Verteidiger Ulisses Garcia, QPR-Goalie Seny Dieng, Ex-Nati-Spieler Shani Tarashaj und weiteren späteren Profis. Obschon er noch mit zahlreichen aktiven Fussballprofis in Kontakt steht, möchte er von diesen keine Tipps abholen. «Wir sind erprobt mit Superligisten und wissen, was auf uns zukommt.»

Neben den zahlreichen Fans freut sich Waser auch auf das Duell mit GC-Stürmer Francis Momoh. Erst vor kurzem, als Waser noch bei Wohlen spielte, traf er auf den Nigerianer, der in der U-21 von GC aushelfen musste. «Das vergesse ich nie mehr. Nach einer typischen Amateurfussball-Aktion fragte mich Momoh: ‹Uii, nein, was ist das für eine Liga?› Ich habe dann geantwortet: ‹Willkommen in der 1. Liga.›» Vielleicht heisst es ja am Samstag: «Willkommen in Wettswil-Bonstetten.»