Wer beim VBS arbeitet, soll künftig sein Sexleben offenlegen

Bei Sicherheitsüberprüfungen müssen jedes Jahr Zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des VBS einen behördlichen Charaktertest durchlaufen. Eine mehr als 50 Personen starke Fachstelle des Verteidigungsdepartements (VBS) ist damit beauftragt, über die Personentests, Angestellte, die wegen ihres Hintergrunds erpressbar und korruptionsanfällig sein können, als solche zu identifizieren. Positionen, in denen es um sensible Daten geht, dürfen von diesen nicht bekleidet werden.

Abklärungen zu Verurteilungen, Schulden – und zum Intimleben

Die bisherige Regelung darüber, was überprüft werden darf, kennt bereits Abklärungen zu allfälligen Verurteilungen und Schulden der Geprüften. Doch wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, checkt das VBS bereits heute auch die Sexualität und die Intimsphäre von Angestellten. Erst jetzt soll diese Praktik auch auf Verordnungsebene rechtlich definiert und verankert werden. Die entsprechende Vernehmlassung läuft noch bis Ende dieser Woche.

«Sexuelle Ausrichtung allein kein Sicherheitsrisiko»

Eine Überprüfung der verfassungsrechtlich gut geschützten Intimsphäre ist brisant. Gegenüber dem «Tages-Anzeiger» gibt VBS-Sprecherin Carolina Bohren an, die sexuelle Ausrichtung eines Angestellten stelle per se kein erhöhtes Risiko für die Sicherheit dar. «Wird diese sexuelle Ausrichtung aber nur im Geheimen, zwanghaft oder als Sucht gelebt, kann sich dadurch in sicherheitsrelevanten Funktionen eine Erpressbarkeit ergeben», ergänzt sie jedoch.