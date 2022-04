Es schneit weiter – Wer bereits Sommerpneus montiert hat, sollte das Auto stehen lassen

Nach einem äusserst milden und niederschlagsarmen März ist es am ersten Apriltag zu einem frostigen Wetterumschwung gekommen. Und kalt geht es auch am Samstag weiter.

1 / 3 Auch am Samstag wird es bis ins Flachland schneien. Meteonews Der TCS warnt vor schneebedeckten Strassen. TCS Die Niederschläge nehmen am Sonntag ab – es bleibt jedoch winterlich kalt. Meteonews

Statt am ersten Apriltag mit Frühlingsgefühlen zu erwachen, musste wieder die Winterjacke hervorgeholt werden. In der Schweiz ist es nach einer längeren Wärmeperiode zu einem abrupten Wetterumschwung gekommen. Wer bereits die Sommerpneus an seinem Auto montiert hat, sollte dieses auch am Samstag besser in der Garage stehen lassen. Mehrere Strassen sind wegen des Wintereinbruchs gesperrt worden. Der TCS warnt vor schneebedeckten Fahrbahnen.

Auch am Samstag wird es bis ins Flachland schneien. MeteoSchweiz rechnet bis am Abend mit fünf bis zehn Zentimetern Neuschnee in den tiefsten Lagen. In höheren Lagen wird mit bis zu 30 Zentimetern gerechnet. Einzig im Süden bleibt es recht freundlich bei im Vergleich zum Rest des Landes milden Temperaturen von bis zu 13 Grad.





Laut Meteonews nehmen die Niederschläge im Laufe des Wochenendes dann kontinuierlich ab – am Sonntag hat es nur noch einzelne Flocken entlang der Alpen. Die Temperaturen bleiben auf der Alpennordseite aber weiterhin in einem winterlich tiefen Bereich von drei bis vier Grad. Erst am kommenden Mittwoch sollen die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich klettern.

