1 / 7 Auf den ersten Blick sieht sie aus wie ein ganz normales Möbelstück. Doch die alte Biedermeier-Kommode – aus Nussbaum furniert und mit vergoldeten Löwenköpfen und Zugringen – ist viel mehr als das. ZVG Für den Berner Bruno Moser ist sie pure Nostalgie, ein Haufen Erinnerungen und ein wertvolles Familienerbstück. ZVG Denn die antike Kommode befindet sich bereits seit 200 Jahren im Besitz der Familie. Sie gehörte einst Margaritha Furer (siehe Gemälde), einer Vorfahrin von Moser, die das Möbelstück von ihrem Vater in die Familie brachte. ZVG

Darum gehts Bruno Moser aus Bern sucht die antike Kommode seiner Grossmutter.

Er und sein Bruder sind überzeugt davon, dass sich das Erbstück in der Region Bern befindet. Die Frage ist nur, wo.

Um das wertvolle Möbelstück wiederzufinden, wendet sich Moser nun an die Medien.

Tatsächlich erhielt er bereits erste Anrufe und Hinweise darauf, wo sich das Stück Familiengeschichte befinden könnte.

Was verbinden Sie mit Ihren Grosseltern? Ein Gefühl, einen Geruch, ein Möbelstück? Bei dem Berner Bruno Moser ist es letzteres: Ihn versetzt das Bild einer antiken Kommode in Nostalgie. « Die Kommode stand, seit ich denken konnte, in Grossmutters Wohnung und hat mich bereits als kleines Kind sehr fasziniert», sagt er. Doch vor rund 25 Jahren verlor er das Möbelstück aus den Augen, und seither hat er es nie wieder gesehen. Zumindest bis anhin – denn das soll sich jetzt ändern.

Anrufer liefern Hinweise

Bereits vor zehn Jahren habe er damit begonnen, nach der Kommode zu suchen. «Ich will das Möbelstück unbedingt in unsere Familie zurückbringen, denn dahinter steckt eine Geschichte, die ich weitertragen möchte», erklärt Moser. Um die Kommode zu finden, wandte er sich – nach unzähligen Gesprächen mit Vorfahren und Antikschreinereien – schliesslich an die Medien. Er bat um Hinweise, und tatsächlich klingelte kurz darauf das Telefon.

«Einige Bernburger zeigten sich einfach solidarisch. Andere meldeten sich mit konkreten Hinweisen», so der 48-Jährige. Eine ältere Dame, die aus dem Dorf der Grossmutter stamme, teilte ihm beispielsweise mit, dass sie das Möbelstück gesehen habe. «Ich werde dem auf jeden Fall nachgehen.» Denn eines steht für ihn fest: «Die Kommode ist noch da und ich werde sie ausfindig machen.»

Was versteckt sich wohl in der alten Kommode?

Wer selbst Grosseltern hat, weiss, dass die wirklich wertvollen Dinge früher oftmals im eigenen Haus versteckt wurden; etwa unter der Matratze, im Kleiderschrank – oder in der Kommode. «Ich kann nicht ausschliessen, dass etwas Wertvolles darin versteckt ist, schliesslich wird sie seit vielen Jahrzehnten weitervererbt», so Moser. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf: «Meine Grossmutter war nicht unbedingt jemand, der solche Depots gemacht hätte», sagt er lachend. Und das sei auch in Ordnung so, denn: «Was für mich zählt, ist der emotionale Wert des Möbelstücks. Es ist ein Fundament unserer langjährigen Familiengeschichte.»