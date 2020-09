Wer braucht schon Karibik? 5 Schweizer Inseln zum Entdecken

1 – Zum Wandern: St. Petersinsel

2 – Zum Schlemmen: Insel Schwanau

Das gibt es hier zu erleben: Von der Fläche her ist die Insel Schwanau im Lauerzersee klein. Aber in Punkto Erlebnisfaktor gehört sie zu den Grossen. Mit dem Fährschiff «Gemma von Arth» tuckert man auf die Insel. Und entdeckt eine Burgruine, eine Kapelle und – ja, Genuss spielt hier eine Hauptrolle – ein Restaurant. Passend zum Herbst wird Wild aus heimischer Jagd, aber auch ein Tatar vom geräucherten Eglifilet oder ein Carpaccio vom Kalb serviert. Leider verlassen die aktuellen Gastgeber Hugo Lenzlinger und Tanja Aebli, die den Gastrobetrieb mit viel Leidenschaft führten, Ende Oktober die Insel. Aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit.

3 – Zur Gartenschau: Brissagoinseln

Inmitten des Gartens speist man mit Blick auf den See.

Seit jeher ziehen die Brissago Inseln auf dem Lago Maggiore mit ihren exotischen Gärten Besucher an. Hier gedeihen rund 1’700 Pflanzenarten vom Mittelmeerraum, den Subtropen Asiens, Südafrikas, Amerikas und Ozeaniens. In subtropischer Gartenatmosphäre tischt die Trattoria contemporanea Kost auf und wer die Insel nicht verlassen möchte, nächtigt in einem der zehn Zimmer der historischen Villa Emden.