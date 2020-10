Schlecht verteilte Briefkästen

Werktags leert die Post noch 4411 der rund 14’500 gelben Briefkästen nach 17 Uhr. Nach 19 Uhr leert sie 459 Einwurfstellen und sonntags nach 17 Uhr 194, wie das Konsumentenmagazin «Saldo» schreibt. Von den Kästen, die nach 19 Uhr geleert werden, befinden sich 40 im Basler Stadtgebiet, 11 am Bahnhof Bern (davon stehen drei unmittelbar nebeneinander), 9 am Bahnhof Zürich, 11 am Bahnhof Luzern und 6 am Bahnhof Lausanne. Auch die Briefkästen, die am Sonntag geleert werden, sind schlecht verteilt. In 15 Kantonen werden die Kästen am Sonntag überhaupt nicht mehr geleert ( Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Freiburg, Glarus, Graubünden, Jura, Neuenburg, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Tessin, Thurgau, Uri, Wallis, Zug). Die Post begründet gegenüber «Saldo», dass Pendler aus diesen Kantonen ihre Briefe auch auf dem Arbeitsweg in den Städten aufgeben. Babette Sigg, Präsidentin des Schweizerischen Konsumentenforums, sieht darin einen Abbau der Leistungen in den ländlichen Gebieten. «Der Service public muss aber flächendeckend und allen zur Verfügung stehen», so Sigg zu 20 Minuten.