Zürcher Studie

Wer Corona durchmacht, hat nicht immer Antikörper

Bei milden Verläufen einer Corona-Infektion sind laut Studien später keine Antikörper im Blut mehr nachweisbar. Das weckt Zweifel an Antikörpertests.

In bestimmten Fällen seien bald nach einer Infektion keine Antikörper im Blut mehr nachweisbar.

Nach einer überstandenen Infektion ist man immun gegen das Coronavirus – das könnte so nicht stimmen, wie Studien zeigen.

In der Corona-Pandemie hoffen viele Menschen auf Immunität – nach überstandener Infektion oder durch eine bald verfügbare Impfung. Nun aber deuten viele Studien darauf hin, dass gerade bei Menschen, die nur wenige oder gar keine Symptome hatten, schon bald nach einer Infektion keine Antikörper im Blut mehr nachweisbar sind.

Zwar ist noch unklar, was das für eine mögliche Immunität bedeutet. Doch die Beobachtungen wecken Zweifel an der Aussagekraft von Antikörpertests und an den derzeit diskutierten Immunitätspässen. Auch für die Entwicklung eines Impfstoffs wäre ein möglichst genaues Verständnis der Immunantwort auf SARS-CoV-2 zentral.