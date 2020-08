Infektionsverstärkende Antikörper

Wer Corona hatte, könnte sogar noch anfälliger sein

Aufregung in Forschungskreisen: Laut Forschern der Medizinischen Universität Wien schützen Antikörper nicht vor Corona, sondern können das Virus sogar fördern.

Mithilfe des sogenannten Elisa-Labortests wiesen sie nicht nur nach, dass nur etwas mehr als die Hälfte der an Covid-19 erkrankten und genesenen Patientinnen und Patienten schützende Antikörper entwickeln. Sie fanden auch Hinweise darauf, dass manche Antikörper das Virus sogar «fördern», wie unter anderem Heute.at schreibt. Dies, indem sie es an die Körperzellen heranführen.

Nicht jeder entwickelt schützende Antikörper

Bei Immunglobulinen (Ig) handelt es sich um Antikörper. Als solche bezeichnet man verschiedene Eiweisse, die eine wichtige Rolle bei der Abwehr von fremden Substanzen im Körper spielen. Sie kommen in verschiedenen Formen mit unterschiedlichen Funktionen vor, etwa als Immunglobulin G oder A. Ersteres wirkt vor allem gegen Viren und Bakterien. Letzteres ist vor allem für die Abwehr von Erregern an Schleimhautoberflächen zuständig.

Doch das ist noch nicht alles: Die Wissenschaftler beobachteten auch, dass einige Plasmaproben sogar das Andocken von Sars-CoV-2 förderten – und so die Infektion verstärkten. Dies war bei fünf der genesenen Covid-19-Patienten der Fall. «Das ist die erste Studie, die eine solche Erhöhung der ACE2-Anlagerung durch das Plasma von Genesenen nachweist», so Studienleiter Valenta. «Das macht es dem Virus potenziell noch leichter, sich festzusetzen und auszubreiten.»

Dahinter steckt ein Effekt, den Fachleute als «antibody-dependent enhancement» (ADE, zu Deutsch: infektionsverstärkende Antikörper) bezeichnen. Bei diesem docken Antikörper zwar an der Virenoberfläche an, führen aber nur zu einer Verklumpung, in deren Verlauf das Virus trotzdem in die Zelle eintreten kann. Die vorstehenden Enden der Antikörper liefern ihm dafür den Eintrittsschlüssel.