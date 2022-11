«Zubringerdienst gestattet»: Wer darf hier durchfahren?

Frage von Philipp ans AGVS-Expertenteam:

In einem Wohnquartier suche ich eine Adresse. Auf der Route, von der ich denke, dass sie mich zum Ziel führen könnte, komme ich in einer Quartierstrasse an ein Verbotsschild , das nur Zubringern die Durchfahrt gestattet. Wie gross diese Zone ist und ob sich mein Ziel innerhalb befindet, weiss ich aber nicht. Wie entscheide ich, ob ich weiterfahren soll oder nicht, und nach welchen Kriterien werden in Zubringerzonen allenfalls Bussen verteilt? Könnten hier Unterschiede zwischen ortskundigen und nicht-ortskundigen Fahrern gemacht werden?

Antwort:

Die Auslegung beziehungsweise Rechtsprechung des Bundesgerichtes bezüglich des Begriffs Zubringer ist über die Jahre hin recht konstant und strikt zugleich. In einem seiner Urteile hielt es 2014 fest, dass die vom Fahrverbot belegte Zone nur so weit wie notwendig befahren werden darf. Wenn du die Adresse deines Zielorts nicht genau kennst, wird also verlangt, dass du dir den Weg beispielsweise von Bekannten oder Passanten beschreiben lässt oder, wenn das nicht möglich ist, zum Beispiel via Search.ch oder Google Maps mittels Karte/Satellitenbild ausfindig machst. Zuletzt wird dir sogar zugemutet, dass du aus dem Fahrzeug aussteigst und deine Nachforschungen zu Fuss fortführst. Die Fahrt durch eine solche Zone ist also auch zur reinen Erkundungsfahrt nicht gestattet.