Seilbahn-Drama am Lago Maggiore - Wer darf Eitan (5) adoptieren? – Angehörige streiten vor Gericht

Beim Seilbahnunglück am Lago Maggiore hatte der Bub seine beiden Eltern, seinen jüngsten Bruder (2) sowie zwei Urgrosseltern verloren. Die israelische Familie Biran lebte seit Jahren in Italien.

Der fünfjährige Eitan lebt seit der Entlassung aus dem Spital am 9. Juni 2021 bei seiner Tante Aya in Pavia.

Der fünf Jahre alte Eitan Biran hat Unsägliches durchgemacht: Am vergangenen Pfingstsonntag hatte der Bub seine Eltern, seinen kleinen Bruder Tom und seine Urgrosseltern beim Gondelunglück am norditalienischen Monte Mottarone verloren, nun wird er auch in einen Familienstreit hineingezogen. Denn sowohl seine Tante Aya, Schwester von Eitans Vater Amit , sowie seine Grosseltern mütterlicherseits haben das Sorgerecht um das Waisenkind beantragt.

Aya Biran hatte sich sofort nach dem Unfall um Eitan gekümmert. Sie war es, die an seiner Seite sass, als der Junge Tage später aus dem Koma erwachte , sie war es, die ihn nach der Entlassung aus dem Spital zu sich nach Hause nahm . Aya wohnt seit Jahren in Pavia s üdlich von Mailand, s ie hat selber Kinder im ähnlichen Alter wie Eitan.

Der Fall landet im September vor dem Jugendgericht in Turin

Wie die italienische Zeitung «Il Tempo» berichtet, reiste wenige Wochen nach dem Unglück der Vater von Eitans Mutter Tal aus Israel an, um e benfalls e in en Sorgerechtsantrag zu stellen. Nachdem es in einer ersten Phase keine Einigung zwischen den Parteien gab, landet der Fall nun vor einem Jugendgericht in Turin. Im September soll darüber entschieden werde n , welche r Familie Eitan gegeben wird .