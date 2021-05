Unfall mit Wildtier - Wer das nicht meldet, macht sich strafbar

Wildunfälle könnten mit dem Einsatz von elektronischen Warnanlagen dramatisch reduziert werden, wie ein Versuch in Ziefen zeigt.

Ausgerechnet während der Schonzeit im Frühling häufen sich jeweils Wildunfälle im Strassenverkehr. Im Kanton Baselland wurden allein im April 34 Unfälle mit Wildtieren gemeldet, allein zwölf davon mit Rehen, wie die Baselbieter Jagd- und Fischereiverwaltung am Montag mitteilte. Grund für die Zunahme solcher Unfälle ist nicht allein die erhöhte Aktivität des Wildes im Frühling. «Ein Grund könnte auch die Suche nach Streusalzresten auf der Strasse sein», vermutet man bei der Baselbieter Jagdverwaltung.

Die Gefahr ist vor allem zur Dämmerungszeit am grössten . «Im April und Mai überschneidet sich die Dämmerungszeit gerade am Morgen noch stark mit der Stosszeit im Berufsverkehr», erklärt Jagdverwalter Holger Stockhaus. Vorsicht sei besonders bei Übergangsbereichen zwischen Wald- und Feldzonen angebracht. Hier sei mit regelmässigen Wildwechseln zu rechnen, da die Tiere zur Futtersuche auf die Felder ziehen und danach wieder den Schutz des Waldes suchen.

Warnsystem im Test sehr effektiv

Dabei gibt es inzwischen Warnsysteme, die Wildunfälle dramatisch reduzieren können. Das zeigt ein Test des Kantons auf einer zwei Kilometer langen Teststrecke bei Ziefen im Oberbaselbiet. Wildtiere, die sich der Strasse nähern, werden dabei von Sensoren erfasst, die an den Randleitpfosten angebracht sind. Ebenfalls an den Pfosten montierte orange Blinklichter machen dann auf die Gefahr aufmerksam. Blinkt es am Strassenrand, gilt es, das Tempo zu reduzieren. Der zweijährige wissenschaftlich begleitete Feldversuch wird im Herbst abgeschlossen sein. Stockhaus zieht aber schon jetzt ein positives Fazit: «Wir haben dort seither praktisch keine Wildunfälle mehr gehabt.»